Gündem Marmara Üniversitesinden Şehir Üniversitesi açıklaması Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirler alınacak
İSTANBUL

Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması: Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirler alınacak

YÖK'ün Şehir Üniversitesi kararına ilişkin Marmara Üniversitesi açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin hakları Marmara Üniversitesi'nin garantörlüğü altındadır. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet ile karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınacağı hususunu başta öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere bütün kamuoyuna saygılarımızla duyururuz" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK)'ün Şehir Üniversitesi kararına ilişkin açıklamada bulundu.

  • Açıklamada, "Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 19.12.2019 tarihli toplantısında "Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nun 17.12.2019 tarihli inceleme raporu ve 18.12.2019 tarihli kararı değerlendirildiğinde; İstanbul Şehir Üniversitesi'nin mevcut mali durumu itibariyle eğitim-öğretim faaliyetinin sürdürülemeyeceği; öğrencilerin ve akademik ve idari personelinin mağduriyetinin büyüyeceği ve eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamasının kaçınılmaz hale geleceği anlaşıldığından Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verilmiştir." hatırlatması yapıldı.

Şehir Üniversitesi garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devredildi
GÜNDEM
Şehir Üniversitesi garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devredildi

"Gerekli tedbirler alınacak"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olan Marmara Üniversitesi, garantörlük ve hukuki sorumluluğunun bir gereği olarak, İstanbul Şehir Üniversitesi'ndeki eğitim-öğretim ve akademik faaliyetleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütecektir. İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin hakları Marmara Üniversitesi'nin garantörlüğü altındadır. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet ile karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınacağı hususunu başta öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere bütün kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

CHPnin makul teröristi

CHP'nin makul teröristi

​CHP, Türkiye'ye tehdit yağdıran terör örgütüne destek verdi.
İİT’yi güncellemek şart

İİT’yi güncellemek şart

​Erdoğan: Hatalarımız için başkalarını suçlamak kolaycılık olur.
Delhi’de sıkı yönetim

Delhi’de sıkı yönetim

​Bölgede internet kesildi, yollara barikatlar kuruldu.​
İmamoğlu protesto edildi

İmamoğlu protesto edildi

Hayvanseverler unuttuğu vaatleri hatırlattı.
Termik santraller <br>mercek altında

Termik santraller
mercek altında

Kapatma dahil tüm cezai işlemler uygulanacak.
YouTube'dan <br>TVNET'e sansür

YouTube'dan
TVNET'e sansür

​Bağımsız medyayı bekleyen büyük tehlike.

Olağanüstü toplantıda onay

Olağanüstü toplantıda onay

​Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı aktifleştirdi.

13 sivil <br>hayatını kaybetti

13 sivil
hayatını kaybetti

İdlib'de savaş uçakları yine sivilleri hedef aldı.

THY dava açacak

THY dava açacak

Kazalar, Boeing'e büyük güven kaybı yaşattı.
100 metreye ulaştı

100 metreye ulaştı

Dünyanın en büyükleri arasına girecek.
İstinaf <br>cezalarını onadı

İstinaf
cezalarını onadı

​25 Aralık darbeye teşebbüs davasında karar.
Şehir Üniversitesi devredildi

Şehir Üniversitesi devredildi

​YÖK, faaliyet iznini de geçici olarak durdurdu.
İstanbullu tarifi

İstanbullu tarifi

"Kadıköy'de oturup Süleymaniye'yi bilmeyen İstanbullu olamaz."
Haberleri yalanladı

Haberleri yalanladı

​Rusya lideri Putin'den Hafter açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.