Gündem Marmarada 15 artçı deprem
İSTANBUL

İstanbul'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından 15 artçı deprem oldu

Marmara'da 15 artçı deprem

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin 15 artçısı var. En büyüğü 3,4 en küçüğü 1,2 büyüklüğünde. Depremden öncede 3 büyüklüğünde bir deprem var ancak öncü olup olmadığına ilişkin bir şey söyleyemeyiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Deprem sonrası bazı okullarda öğrenciler tahliye edildi.
Deprem sonrası bazı okullarda öğrenciler tahliye edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, 4,6 büyüklüğündeki depremin Kuzey Anadolu Fayı üzerinde orta çukurlukta, Silivri'ye yaklaşık 20 kilometre kadar uzaklıktaki fay üzerinde yaşandığını kaydetti.

Bu fay hattında 17 Ağustos 1999'daki gibi depremler yaşandığını, 1963 yılında da bu faya yakın yerde 6,3 büyüklüğün deprem meydana geldiğini, yine Tekirdağ tarafında da 7,4 ila 6,2 büyüklüklerinde depremler görüldüğünü vurgulayan Nurlu, "Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin 15 artçısı var. En büyüğü 3,4 en küçüğü 1,2 büyüklüğünde. Depremden öncede 3 büyüklüğünde bir deprem var ancak öncü olup olmadığına ilişkin bir şey söyleyemeyiz" diye konuştu.

İstanbul'da deprem
GÜNDEM
İstanbul'da deprem

Denizde yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depremin bu fay hattında biriken enerjinin de boşaltılmasına yardımcı olduğunu belirten Nurlu, "Türkiye deprem ülkesi. Türkiye'de yılda 23-24 bin deprem yaşanıyor. Birey olarak depreme hazırlıklı olmak zorundayız. AFAD Başkanlığının il müdürlükleri var. Vatandaşlarımız buralardan gerekli eğitim ve farkındalık konusunda gerekli destekleri alabilir. Ailemizle birlikte bir araya gelip deprem planlarımızı gözden geçirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Nurlu, bölgedeki ölçüm istasyonlarından elde edilen bilgiye göre, depremin etkilediği yerlerde herhangi bir hasarın söz konusu olmadığını kaydetti.

İstanbul'daki deprem anı böyle görüntülendi
OYNAT 00:20
İstanbul'daki deprem anı böyle görüntülendi
İstanbul'da meydana gelen 4.6 şiddetindeki deprem anı bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Market sahibinin depremi hissettiği anda marketi terk ettiği görülüyor.

"Deprem kritik bir yerde"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır ise Silivri açıklarında meydana gelen depremin beklenen deprem kuşağında gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

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"Deprem, Marmara depreminde olması beklenen fay zonu içerisinde ve çevresinde olmuş durumda. Silivri açıklarında meydana gelen bu deprem kritik bir yerde gerçekleşti. Son zamanlarda burada bir deprem olmuyordu, yani deprem olmayan bir zon içerisinde olduğu için de biraz tehlikeli. Yapacak bir şey yok, beklemek gerekiyor."

Silivri'deki bazı okullar depremden sonra boşaltıldı
GÜNDEM
Silivri'deki bazı okullar depremden sonra boşaltıldı

Prof. Dr. Çakır, şunları kaydetti:

  • "Biz o bölgedeki fayın daima kilitli olduğunu düşünüyoruz. Hem sismoloji verilerinde hem de deniz tabanı gözlemlerimizde fay zonu burada kilitli, dolayısıyla herkesin görüş birliği içerisinde olduğu bir depremde kırılmasını beklediğimiz segmenttir. Bu bir öncü olabilir, bilemeyiz ama beklenen kırıntısına girdiğimiz fay içerisinde olduğu için fay üzerindeki gerilmeyi arttırmış olabilir. Mekanizmasını bilmiyorum, bakmak lazım ama dediğim gibi kritik bir yerde gerçekleşti, bu nedenle öncü bir deprem olabilir fakat diğer yandan da kesinlikle öncü bir deprem diyemem, kimse diyemez. Şu an meydana gelen depremin bir öncü olduğunu söylemek dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil maalesef. Diğer yandan bu deprem, İstanbul merkezine uzak bir yerde gerçekleşti diye biliniyor ama ben daha yakında olduğunu düşünüyorum. Kötü zemin üzerine yapılmış, fabrika ve binalar maalesef büyük risk altında olduğu için yapılacak tek şey bu binaları sağlamlaştırmak ve kentsel dönüşümü hızlandırmaktır."

Silivri'de deprem sonrası bazı okullar boşaltıldı
FOTOĞRAF 8
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Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem, 5,36 kilometre derinlikte oluştu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) BaşkanlığıDeprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye saati ile 11.00'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Depremin merkez üssüne yakın bazı bölgelerde, öğrenciler tedbir amacıyla okulların bahçesine çıkarıldı.
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Silivri'de deprem sonrası bazı okullar boşaltıldı
İstanbul Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssüne yakın bazı bölgelerde, öğrenciler tedbir amacıyla okulların bahçesine çıkarıldı.
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