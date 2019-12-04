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İSTANBUL

Marmara'da deprem araştırmasına trol darbesi: Hepsini parçalamışlar

Deprem uzmanı Haluk Özener, Marmara Denizi tabanına yerleştirilen fiber optik kabloların trolle avlanan balıkçılar tarafından parçalandığını açıkladı. Özener, sismik hareketliliği tespit etmek için denize döşenen fiber optik kabloları trol teknelerinin parçaladığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Marmara Denizi'ndeki fiber optik kabloların yerini gösteren harita
Marmara Denizi'ndeki fiber optik kabloların yerini gösteren harita

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin düzenlediği Deprem Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada "Kıyı istasyonlarında depremleri takip ediyoruz. En önemli olan yer fay Marmara'da denizin içinden geçiyor. Ne kadar yakınsanız, o kadar sağlıklı bilgiler alırsınız. Bu yönde Marmara deniz tabanı gözlem evi kuruldu. Daha hızlı, daha detaylı bilgilere erişmek, yüksek kalitede veriler sağlamak, 1'in altındaki depremleri gözlemek ki şu anda 0.2 büyüklüğündeki depremleri dahi Kandilli kaydedebiliyor" dedi.

DHA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener

"BU AY İÇİNDE İLKİNİ TEKRAR YERİNE ATMAYI PLANLIYORUZ"

  • Özener, "Bu yol haritası 2005'te başladı. Fiber optik kablolar ile veriler kıyıya, istasyonlara eş zamanlı olarak erişti. 2008'de farklı ülkelerden, farklı kuruluşlar ile bilgi alışverişi yapıldı. İtalya, Almanya, İngiltere ve en sonunda İngiltere'den bir firma ile bu çalışma başladı. Deniz tabanına bin 200 metre derinliğine dahi bu istasyonlar kuruldu. Veriler geldi, Marmara denizine konuşlanmış fiber optik kablolu istasyonlar vardı. Toplam 70 kilometre fiber optik kablomuz Marmara Denizi'nde. Maalesef bunlar bütün deniz haritalarında işaretli olmalarına rağmen trolle avlanan avcılar kabloları parçaladılar. Şu anda geldiğimiz noktada o kabloların hepsini topladık. Tekrar onarılıyor. Hem cihazlar hem kabloları bu ay içinde ilkini tekrar yerine atmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

DHA

DHA

DHA
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