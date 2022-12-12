Marmara'da lodosun engel olduğu deniz ulaşımı normale döndü

Dün hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 14 şilep ve tanker rotalarına devam etti.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle balığa çıkamayan küçük tekne balıkçıları da denize açılmaya başladı.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, dün denizde çok sert rüzgar olduğunu söyledi.
OYNAT 01:17
Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerini sel vurdu
Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde büyük hasara yol açan sel nedeniyle Antalya Valiliği kriz masası oluşturdu. Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de sel bölgesine hareket etti. Bölgeye ulaşan AFAD ve DSİ ekipleri, çalışmalara başladı. Özellikle Kumluca ilçesinde sel nedeniyle ilçe merkezinden geçen 3 derenin taşması sonucu pek çok aracın denize doğru sürüklendiği belirtildi. Sel nedeniyle Kumluca içerisinden geçen Antalya- Kaş karayolu trafiğe kapatıldı ve araçlar köy yollarına yönlendiriliyor. Şehir dışından gelen araçların, ilçe merkezine girişine izin verilmiyor.
Kumluca'da şiddetli yağış nedeniyle şehir merkezindeki 3 dere taştı. Yağış sonrası özellikle Eski Cami Mahallesi'ndeki Halil Şıvgın Bulvarı'nda ciddi zarar oluştu. Bulvarda yaklaşık 1 metre kadar yükselen sel suları nedeniyle çok sayıda iş yeri, apartmanların giriş kat daireleri ve zemin katları su bastı. Bulvar kenarında ve bağlantı yollarında park halindeki çok sayıda araç sel sularında sürüklendi. Bazı ağaçlar kökünden sökülüp, sürüklenirken, iş yerlerinde bulunan dolaplar da sel sularıyla yola çıktı. Araçların ise birbirlerinin üzerine çıktığı görülürken, sel sularının getirdiği balçık iş yerleri ve evlere doldu. Çok sayıda iş yerinin camı kırıldı, zarar gördü. Sel nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar yaşlıların yardımına ise ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Bulvar gece saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldı. Yoldaki araçların kaldırılması için çalışma başlatılırken, iş yeri sahipleri de suyu tahliye etmeye çalıştı. Rüzgarın dinmesiyle balıkçı teknelerinin nasiplerini aramak için yeniden denize açılacağını belirten Pehlivanoğlu, "Lodosun etkisini yitirmesinin ardından deniz sakinleşti. Balıkçı arkadaşlarımız yeniden karides, hamsi ve istavrit avcılığına çıkıyor. İnşallah balıkçı arkadaşlarımız kıyıya boş dönmez." dedi.
Öte yandan Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personel tarafından lodosun etkisiyle sahile vuran çöpler temizleniyor.
Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte yarın sağanak bekleniyor.
GÜNDEM
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Antalyanın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinden itibaren devam eden sağanak ve fırtına, gece yarısından sonra etkisini artırdı.
Salur, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerinde etkili olan sağanak sonrası ilçe merkezinden geçen Gavur çayı taştı. Sokak ve caddeler göle döndü, park halindeki otomobiller, sel sularına kapılarak sürüklendi.
Örtü altı üretim merkezi olan Kumlucada yüzlerce sera sular altında kaldı. Çok sayıda binanın birinci katı ve müstakil evler sular altında kaldı.
Cep telefonlarından ‘evlerinizden çıkmayın’ dışarı çıkmayın uyarıları yapıldı.
Evlerde mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla bölgeye AFADdan destek istenirken, belediye personelinin de yine mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığı bildirildi.
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış nedeniyle teyakkuz halinde olduklarını söyledi.
Başkan Köleoğlu, ilçede 50 yıldır böyle bir felaket yaşanmadığını belirtirken, sel sularının köprüleri yıktığını, bu nedenle iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi. Başkan Köleoğlu, Yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Uyarıların ardından ilk andan itibaren teyakkuz halinde bekliyorduk. Sular bir anda yukarıya çıkarak, arabaları sürükledi, seralar sular altında kaldı. Çaba sarfetmemize rağmen yetişemedik. İlçemiz adıma çok üzgünüm. Can kaybı olmaması için vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz, tüm Kumluca’mıza geçmiş olsun. dedi.
Ekipler, mahsur kalanlara yardımcı olmak için büyük çaba sarfederken, şu ana kadan herhangi bir can kaybı ya da yaralanma ihbarının gelmediği öğrenildi.
Antalya’nın iki ilçesinde sel felaketi: Evleri su bastı araçlar üst üste çıktı
Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, gece sel felaketine dönüştü. Taşan derelerden akan sel suları ile park halindeki otomobiller sürüklenirken, her iki ilçede çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise bölgelerinde 50 yıldır böyle bir yağış görülmediğini dile getirdi.