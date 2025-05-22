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Masada kritik başlıklar var: Gözler MGK toplantısında

Masada kritik başlıklar var: Gözler MGK toplantısında

11:0222/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Milli Güvenlik Kurulu, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.
Milli Güvenlik Kurulu, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanıyor. Toplantının ana başlığını, “terörsüz Türkiye” olurken kurulun, PKK terör örgütüne dair istihbari kanallardan gelen bilgiler ışığında sahadaki tabloyu ayrıntılı şekilde ele alması bekleniyor.

PKK’nın fesih ve silah bırakma açıklaması sonrası sahadaki gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda, örgütün Suriye ve Avrupa yapılanmalarının da bu sürece dahil edilmesi gerekliliği, Türkiye’nin kırmızı çizgisi olarak vurgulanacak.



Silahların Toplanması Masada


Kurul, PKK’nın askeri ve istihbari kanallardan gelen bilgiler ışığında sahadaki tabloyu ayrıntılı şekilde ele alacak. Bu kapsamda, örgütün elinde bulunan silahların toplanmasına yönelik süreçlerin nasıl işleyeceği ve gerekli mekanizmaların nasıl devreye sokulacağı değerlendirilecek.


Suriye Gelişmeleri Ayrıntılı Şekilde Ele Alınacak


Toplantının bir diğer önemli başlığını Suriye'de yaşanan gelişmeler oluşturacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığı temaslar, kurul gündeminde yer alacak.



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın bu hafta Şam’da gerçekleştirdiği görüşmelere dair hazırladığı rapor da MGK üyelerine sunulacak.


Rusya-Ukrayna Savaşı İçin Barış Zemini


Milli Güvenlik Kurulu’nun bir diğer gündem maddesi ise, Türkiye’nin ara buluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında yeniden tesis edilen barış süreci olacak. İstanbul’da yapılan son görüşmelerde gelinen aşama değerlendirilecek. Yaklaşık üç buçuk yıldır süren çatışmanın kalıcı şekilde sona erdirilmesine yönelik diplomatik adımlar ele alınacak.


Gazze ve Küresel Güvenlik Başlıkları


Toplantıda ayrıca, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve bölgede yaşanan insani trajedi gündeme taşınacak. Bu çerçevede, Türkiye’nin uluslararası platformlardaki diplomatik tutumu ve atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. Bölgesel ve küresel güvenliğe dair diğer başlıkların da toplantıda kapsamlı biçimde değerlendirileceği belirtiliyor.



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