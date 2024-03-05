Tüm Türkiye yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart seçimlerine kilitlenmiş durumda.
Belediye Başkan Adayları projelerini ve vaatlerini kamuoyu ile paylaşırken CHP'de aday belirleme krizi ile başlayan süreç belediyelerin karıştığı skandallar ile devam ediyor.
Halk TV'ye rant kapısı açmıştı
Mülteci karşıtı söylemleri ve absürt çıkışları ile bilinen Özcan'ın 2020 yılındaki pandemi döneminde belediyenin kasasından CHP'nin kanalı Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun şirketine akıttığı paralar yeniden gündeme geldi.
Özgür Özel zamanında partiye geri döndü
Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen ve bu sürenin dolmasının ardından yeniden disipline sevk edilen Tanju Özcan, geçtiğimiz Temmuz ayında partiden kesin olarak ihraç edilmişti.
Seçim sonrasında CHP yönetiminde değişim talebinde bulunan Özcan bu amaçla Ankara’ya yürümüş, CHP Genel Merkezi önünde koltuk fırlatmıştı.
Tartışmalı şekilde temmuz ayında CHP’den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 4 ay sonra Özgür Özel'in kurultayda kazanmasıyla birlikte partiye geri dönmüştü.