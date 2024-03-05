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'Maske' düştü gerçek ortaya çıktı: CHP'li Bolu Belediyesi'nden Halk TV'nin patronuna rant kapısı

Mülteci karşıtı absürt çıkışlarıyla bilinen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde CHP'den ihraç edilen daha sonrasında ise Özgür Özel döneminde yeniden partiye geri dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın pandemi döneminde imza attığı ihale yeniden gündeme geldi. CHP'li Bolu Belediyesi 340 bin TL'lik adrese teslim ihale ile Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun şirketinden maske satın almıştı.

13:00 - 5/03/2024 Salı
Güncelleme: 16:35 - 4/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Tanju Özcan - Cafer Mahiroğlu
Tanju Özcan - Cafer Mahiroğlu

Tüm Türkiye yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart seçimlerine kilitlenmiş durumda.


Belediye Başkan Adayları projelerini ve vaatlerini kamuoyu ile paylaşırken CHP'de aday belirleme krizi ile başlayan süreç belediyelerin karıştığı skandallar ile devam ediyor.


Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öncesinde
'Hayatımda hiç kıvırmadım. Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa Bolu Belediye Başkan adayı olmayacağım'
iddiasında bulunan
Tanju Özcan
seçim hezimeti sonrasında istifa etmezken CHP tarafından yine Bolu'ya aday gösterildi.

Halk TV'ye rant kapısı açmıştı


Mülteci karşıtı söylemleri ve absürt çıkışları ile bilinen Özcan'ın 2020 yılındaki pandemi döneminde belediyenin kasasından CHP'nin kanalı Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun şirketine akıttığı paralar yeniden gündeme geldi.



Mahiroğlu'nun sahibi olduğu
Özdemir Üç tekstil
adlı şirket koronavirüs döneminde CHP'li belediyelere binlerce liralık maske satışı yapmıştı.

Şirketin Özcan'ın koltuğunda oturduğu CHP'li Bolu Belediyesinden 340 bin TL'lik ihale aldığı ortaya çıkmıştı.


Aynı şirketin
İzmir Büyükşehir Belediyesi
nden de 896 bin TL'lik ihale aldığı bilgisi basına yansımıştı.


Özgür Özel zamanında partiye geri döndü


Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen ve bu sürenin dolmasının ardından yeniden disipline sevk edilen Tanju Özcan, geçtiğimiz Temmuz ayında partiden kesin olarak ihraç edilmişti.


Seçim sonrasında CHP yönetiminde değişim talebinde bulunan Özcan bu amaçla Ankara’ya yürümüş, CHP Genel Merkezi önünde koltuk fırlatmıştı.


Tartışmalı şekilde temmuz ayında CHP’den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 4 ay sonra Özgür Özel'in kurultayda kazanmasıyla birlikte partiye geri dönmüştü.



#Bolu Belediyesi
#Tanju Özcan
#Halk TV
#CHP
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