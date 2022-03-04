Maske nerelerde zorunlu? Beklenen genelge bakanlık tarafından 81 ile gönderildi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararı doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 tedbirleri kapsamında hazırlanan genelge valiliklere gönderildi.
Genelgeye göre, yeni bir karar alınıncaya kadar sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile her türlü toplu ulaşım aracında maske zorunluluğu uygulanmasına devam edilecek.
Genelgeye göre, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan, son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahatte negatif PCR test ibrazı uygulamasına son verildi.
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