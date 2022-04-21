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ANKARA

Maske zorunluluğu kalkıyor mu: Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek haftayı işaret etti

Sağlık çalışanlarıyla iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın dönemindeki fedakarlıkların unutulmayacağını vurguladı. Sağlıkta şiddet yasasının bayram sonrasında, 3600 ek göstergenin ise yıl bitmeden kanunlaşacağını ifade eden Erdoğan, salgının seyrinin hafiflediğini ve bu doğrultuda gelecek hafta Bilim Kurulu'nda önemli kararların alınacağını ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maske zorunluluğu kalkıyor mu: Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek haftayı işaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yurt içinde ve yurt dışında fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Sağlıkçılarımız salgın döneminde sancılı günler geçirdi.

Milletimiz sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını unutmayacak.

Son 20 yılda sağlığa yaptığımız yatırımların karşılığını 2 yılda katbekat alma fırsatı bulduk. 19 şehir hastanemiz salgın döneminde kritik roller üstlendi. Dünyada örnek alınan kurumlar haline dönüştü.

Yerli aşımız Turkovac dünyada milyonlarca kişiye de şifa oluyor.

İnşallah önümüzdeki günlerde bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda alınacak kararları milletimizle paylaşacağız.

Uzmanlar mevcut tabloyu pandemi değil endemi olarak tanımlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına müjdeleri tek tek açıkladı: 3600 ek gösterge konusunu yıl bitmeden neticelendireceğiz
OYNAT 03:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına müjdeleri tek tek açıkladı: 3600 ek gösterge konusunu yıl bitmeden neticelendireceğiz
Sağlık çalışanlarıyla iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik müjdeleri açıkladı. Sağlıkta şiddet yasasının bayram sonrasında kanunlaşacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç kapsamına alınarak önüne geçilmesine yönelik düzenleme bayram sonrası milletvekillerinin takdiriyle kanunlaşacak. Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız.' şeklinde konuştu.

BAYRAMDAN SONRA YASALAŞACAK

14 Mart Tıp Bayramı'ndan sizlerle paylaştığımız sağlıkta şiddetin engellenmesi ve mali iyileştirmeler başta olmak üzere tüm müjdelerimizle ilgili çalışmalar devam ediyor. 14 Mart'ta sizlere verdiğimiz 5 müjde süreç içinde yerine getirilecek.

Sağlıkta şiddete karşı çıkaracağımız yasa, bayramdan sonra Meclis'e gelerek yasallaşacaktır.

3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız.

Yapacağımız hiçbir şey, söyleyeceğimiz hiçbir söz sağlık çalışanlarımıza minnetimizi ifade etmeye yetmez.

ÜCRETLERDE İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Bir müjdemiz de aile hekimlerimizin ücretlerinde artış yapılmasıydı. Bu hususta da çalışmalar yakında bitiyor. Böylece sağlık çalışanlarımız bu yaz aylarından itibaren her bakımdan daha rahat şekilde hayatlarını sürdürebilecekler.

Günü kurtarmaktan ziyade 85 milyonun tamamının istikbalini garanti altına almayı hedefledik. Küresel ekonominin de durumunu göz önüne alarak hep birlikte Türkiye'yi bu fırtınalı denizden selamete çıkarmanın mücadelesini veriyoruz.

Sağlık alanında başarılı olmadan diğer hiçbir alanda kat ettiğimiz mesafenin hiçbir önemi olmadığına inanıyorum.

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