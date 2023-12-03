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Mavi bültenle aranıyordu: 'Thieves in Law' organize suç örgütü yöneticisi İstanbul'da yakalandı

Mavi Bülten’le aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren 'Thieves in Law' organize suç örgütü yöneticilerinden Shamil Amirov İstanbul’da yapılan 'Kafes-15' Operasyonuyla yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Uluslararası organize suç örgütleriyle mücadelemiz artarak devam edecek" diyerek operasyonun detaylarını paylaştı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
08:25 - 3/12/2023 Pazar
Güncelleme: 08:55 - 3/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Mavi bültenle aranan organize suç örgütü yöneticisi Sarıyer'de yakalandı.
Mavi bültenle aranan organize suç örgütü yöneticisi Sarıyer'de yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İnterpol tarafından hakkında mavi bülten çıkarılan Shamil Amirov'un İstanbul'da yakalandığını duyurdu.



Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
"Mavi Bülten'le aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren 'Thieves in Law' Organize Suç Örgütü Yöneticilerinden Shamil Amirov İstanbul'da yapılan 'Kafes-15' Operasyonuyla yakalandı. Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Nefeslerini keseceğiz.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından hakkında Mavi bülten çıkarılan Shamil Amirov'un İstanbul Sarıyer'de yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-15 operasyonuyla yakalanmıştır. Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp Adalete teslim edeceğiz"
ifadeleri yer aldı.





#İçişleri Bakanlığı
#Ali Yerlikaya
#organize suç örgütü
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