Gündem Mavi Vatan-2021 Tatbikatı 25 Şubatta başlıyor
POLİTİKA

Mavi Vatan-2021 Tatbikatı 25 Şubat'ta başlıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı tatbikatlarından Mavi Vatan-2021 Tatbikatı'nın, 25 Şubat-7 Mart 2021 tarihleri arasında Ege Denizi ve Akdeniz’de icra edileceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, tatbikatla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı karargah, birlik ve gemilerin hazırlık durumlarının değerlendirilmesi hedefleniyor.

Görev grubu seviyesinde temel harekat nevilerinin denenmesi, deniz harekatı ve müşterek harekat taktiklerine yönelik yeteneklerin geliştirilmesinin de hedeflendiği tatbikatta, diğer kuvvet komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin ve karşılıklı destek imkan kabiliyetlerinin denenmesi ile unsurların harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'de son dönemde sıkça kullanılan kavram: Mavi Vatan
GÜNDEM
Türkiye'de son dönemde sıkça kullanılan kavram: Mavi Vatan

87 GEMİ, 27 UÇAK VE 20 HELİKOPTER

Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 82 gemi, 5 deniz karakol uçağı, 12 deniz helikopteri ile İnsansız Hava Araçları, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri ve SAT/SAS görev timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından, F-16, F-4 ve HİK (Havadan İhbar ve Kontrol) uçakları, Jandarma Genel Komutanlığından arama kurtarma unsurları, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise S/G botları olmak üzere toplam 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter yer alacak.

  • İnsansız Hava Araçlarının, deniz harekat alanında operatif ve taktik seviyede kullanımının sağlanacağı tatbikatta, gerçek harekat ortamının oluşturulması maksadıyla, yüksek süratli insansız araçların hedef olarak kullanılacağı su üstü ve hava savunma atışları icra edilecek.

Geriden başladık öne geçtik: Mavi Vatan stratejisi deniz enerji sahalarındaki işgal düzenini dağıttı
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Geriden başladık öne geçtik: Mavi Vatan stratejisi deniz enerji sahalarındaki işgal düzenini dağıttı


Mavi Vatan: Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2
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Mavi Vatan: Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2
Mavi Vatan, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını gösterirken vatanın sınırlarının 783 bin km kareden ibaret olmadığını üç tarafımızı çeviren denizlerdeki sınırlarımız olan 462 bin kilometrekarenin de vatanın bir parçası olduğu görüşüne dayanıyor.

Deniz Harp Okulu öğrencilerinden KKTC'ye
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Deniz Harp Okulu öğrencilerinden KKTC'ye "Mavi Vatan" koreografili selamlama
Milli Savunma Bakanlığı, Açık Deniz Eğitimlerine devam eden Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencilerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) selamladığını belirtti. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'TCG SANCAKTAR ile Açık Deniz Eğitimlerine devam eden Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni selamladı.' denildi. Paylaşımda ayrıca, öğrecileri selamlama anlarına ait görüntülere yer verildi.

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