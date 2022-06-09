Mavi Vatan'da gövde gösterisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat izlediği Efes-2022'de hedefler yerle bir

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikatın ikinci günü, gündüz safhasıyla saat 08.50'de; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve diğer ülkelerden seçkin gözlemcilerin katılımıyla başladı.

Tatbikatın saat 11.00'den sonraki bölümünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bizzat izliyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra 10'dan fazla ülkenin savunma bakanı ve genelkurmay başkanları ile TSK komuta kademesi de takip ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Tatbikata 86 ülkeden askeri ateşe ve gözlemci davet edildi.

Efes-2022 tatbikatı, 37 dost ve müttefik ülkeden görevlendirilen birlik ve unsurla, bin 100'ü yabancı yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

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Tatbikat, milli ve yabancı gözlemci, yabancı ülke askeri ateşeleri, basın, yerel sivil idareci ve yöneticileri ile şehit ve gazi ailelerine açık olarak icra ediliyor.





AA

Birleşik ve müşterek harekatta katılımcı ülke unsurlarıyla oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetlerinin, verilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbe hazırlık seviyesinin idame ettirilmesinin amaçlandığı tatbikatta, Birleşmiş Milletlerin Barış Destekleme Harekatı jenerik senaryosundan istifade ediliyor.





AA

Tatbikat, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ABD, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çekya, Etiyopya, Fransa, Gambiya, Gürcistan, Irak, İngiltere, İtalya, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Letonya, Libya, Macaristan, Malezya, Moğolistan, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Ruanda, Slovakya, Somali ve Ürdün'den görevlendirilen birlik ve unsurların katılımıyla icra ediliyor.

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TATBİKATIN GÜNDÜZ SAFHASI NEFES KESTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından 'Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün gündüz safhasında deniz top ateş desteğiyle kara bombardımanı yapılmasıyla başlayan tatbikatta, amfibi harekatını destekler nitelikteki topçu ve havan atışları yapıldı ardından Sikorsky tipi helikopter obüsü, CH-47 helikopteri ise mühimmat konteynerini hedeflenen bölgeye taşıdı.

Senaryo kapsamında yaralanan personel, helikopter ile seyyar sahra hastanesine tahliye edildi ve ardından amfibi hücum harekatına yönelik yakın hava desteği sağlandı.

Amfibi harekat kapsamında makineli tüfek ve RPG 7 R/A atışları yapıldı.

Yine amfibi hedef sahasındaki düşman denizaltısı, Sikorsky helikopterlerin daldırdığı sonar ile tespit edilerek, talim torpidosu atışı yapıldı ve denizaltı yüzeye çıkarıldı.

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Bu sırada amfibi harekatını desteklemek için belirlenen hedeflere topçu atışları yapıldı.

Hava Kuvvetleri'ne bağlı unsurlar, hava muharebe devriyesi görevini gerçekleştirdi.

Senaryo kapsamında, karadaki hedeflere ulaşmak için yamaç çökertmesi yapıldı, yerli ve milli silahlar AKSAR ve İYGAS sistemleri kullanılarak mayınlı saha temizlenip, tel engellerden geçit açıldı.

Amfibi hücum harekatı, Heybeliada ve Büyükada korvetlerinden 6 kilometreden yapılan 76 mm top atışları, ABD ve Türk bataryalarının birleşik yaptığı obüs, keskin nişancı ve havan atışları ile desteklenirken, mayın avlama gemisinin (MAG) tespit ettiği mayın, otonom su altı aracı ve mayın harbi dalgıçları tarafından teşhis ve imha edildi.

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Keskin nişancı atışları, milli keskin nişancı tüfeği BORA ile yapıldı.

Senaryo kapsamındaki harekat, taarruz helikopteri ile de desteklenerek, denizde arama- kurtarma ve sıhhi tahliye çalışması yapıldı.

İşte seçkin gözlemci gününün gündüz safhasının ilk bölümünden nefes kesen kareler:

FOTOĞRAF 24 İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikatın ikinci günü, gündüz safhasıyla saat 08.50'de; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve diğer ülkelerden seçkin gözlemcilerin katılımıyla başladı. Deniz top ateş desteğiyle kara bombardımanı yapılmasıyla başlayan tatbikatta, amfibi harekatını destekler nitelikteki topçu ve havan atışları yapıldı ardından Sikorsky tipi helikopter obüsü, CH-47 helikopteri ise mühimmat konteynerini hedeflenen bölgeye taşıdı. Senaryo kapsamında yaralanan personel, helikopter ile seyyar sahra hastanesine tahliye edildi ve ardından amfibi hücum harekatına yönelik yakın hava desteği sağlandı. Amfibi harekat kapsamında makineli tüfek ve RPG 7 RA atışları yapıldı. Yine amfibi hedef sahasındaki düşman denizaltısı, Sikorsky helikopterlerin daldırdığı sonar ile tespit edilerek, talim torpidosu atışı yapıldı ve denizaltı yüzeye çıkarıldı. Bu sırada amfibi harekatını desteklemek için belirlenen hedeflere topçu atışları yapıldı. Hava Kuvvetleri'ne bağlı unsurlar, hava muharebe devriyesi görevini gerçekleştirdi. Senaryo kapsamında, karadaki hedeflere ulaşmak için yamaç çökertmesi yapıldı, yerli ve milli silahlar AKSAR ve İYGAS sistemleri kullanılarak mayınlı saha temizlenip, tel engellerden geçit açıldı. Amfibi hücum harekatı, Heybeliada ve Büyükada korvetlerinden 6 kilometreden yapılan 76 mm top atışları, ABD ve Türk bataryalarının birleşik yaptığı obüs, keskin nişancı ve havan atışları ile desteklenirken, mayın avlama gemisinin (MAG) tespit ettiği mayın, otonom su altı aracı ve mayın harbi dalgıçları tarafından teşhis ve imha edildi. Keskin nişancı atışları, milli keskin nişancı tüfeği BORA ile yapıldı. Senaryo kapsamındaki harekat, taarruz helikopteri ile de desteklenerek, denizde arama- kurtarma ve sıhhi tahliye çalışması yapıldı. EFES-2022'de seçkin gözlemci günü başladı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından 'Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün gündüz safhası başladı. Seçkin gözlemci gününün ilk kısmı, gece faaliyetlerinin yapıldığı bölümle tamamlandı. BiP'te paylaş

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Efes 2022 tatbikatının gece faaliyetleri dün yapılmıştı.

Denizden ve havadan sızma harekatı

Jenerik bir senaryoyla yapılan tatbikatın gece faaliyetleri kapsamında, katılımcı ülke unsurlarından oluşan birleşik özel kuvvet timleri, denizden ve havadan sızma harekatı gerçekleştirdi.

Özel kuvvet unsurlarının bir kısmı paraşütle belirlenen alanlara inerken diğer kısmı denizden sızma harekatı yaptı. Bu kapsamda botların motorlarını kıyıya belli mesafede susturan su altı taarruz ve su altı savunma timleri, su altı engel ve sığ su mayınlarından sahili temizledi. Daha sonra amfibi aldatma harekatı ve amfibi keşif harekatı başlatıldı.

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EKONOMİ Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Kargı 'EFES-2022 Tatbikatı'nda ortaya çıktı

Gece görüş kabiliyetine sahip amfibi keşif bölüğü çıkarma yapılacak sahile yönelik keşif harekatı düzenledi. Harekatın ardından karartma uygulayarak sahile yaklaşan gemilerin kapak açmasının ardından zırhlı araçların ve personelin kıyıya çıkmasıyla deniz piyade unsurlarının çıkarma harekatı başarıyla tamamlandı.





Bu sırada, indirme bölgesinde belirlenen hedefler, ATAK helikopterlerinin ateşiyle vuruldu. Yerli ve milli üretim Cirit füzeleri ile tam isabetle gerçekleştirilen atışları, önce topçu ve havan, daha sonra ise F-16 atışları izledi.

"Uçan kale"ler tatbikat bölgesinde

Gece faaliyetleri kapsamında hava hücum harekatı da gerçekleştirildi. ATAK helikopterlerinin eşlik ettiği "Uçan kale" olarak nitelendiren CH-47 Chinook helikopterleri, özel kuvvet unsurlarını belirlenen bölgeye indirdi. Hava hücum harekatının başarıyla tamamlanmasının ardından muharebe arama kurtarma görevi de icra edildi.

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Seçkin gözlemci günü kapsamındaki gece faaliyetleri, hava savunma silahlarının atışlarıyla tamamlandı. Atış kapsamında, yerli ve milli üretim Korkut hava savunma sistemi, belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.





Milli araç ve silah sistemleri ilk kez kullanılıyor

TÜBİTAK desteğiyle Lentatek tarafından geliştirilen kamikaze insansız hava aracı Kargı, bu yılki tatbikatta kullanılan araç ve silah sistemleri arasında yer alıyor.

Akıncı TİHA, Barış Pınarı Harekatı'nda da kullanılan 800 metre menzilli, ayarlanabilen tetik hassasiyetli KNT-76 keskin nişancı tüfeği, VİHA (vurucu insansız hava aracı), Kirpi-2, Kobra-2 ve Vuran taktik tekerlekli zırhlı aracı, Kirpi-2 patlayıcı madde ve şüpheli cisim imha aracı, 106 milimetrelik havan ile aydınlatma mühimmatı kullanarak atış icrası, Proton Elic tünel tespit cihazı ve PARS OMTAS kuleli tekerlekli aracı ile 35 milimetrelik modernize çekili top (hava savunma sistemi) tatbikatta ilk kez kullanılıyor.

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Taarruz helikopteri desteği sadece Atak’la sağlandı

Efes 2022'de taarruz helikopteri desteği sadece milli imkanlarla üretilen T129 Atak helikopterleriyle sağlanıyor.

OYNAT 00:47 EFES-2022 Tatbikatı'nda ilk defa kullanılan silahlar İzmir'de sergileniyor İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam eden EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda ilk defa kullanılacak silah ve savunma sistemlerinin de bulunduğu teknolojiler açılan sergiyle tanıtılıyor. Sergi, SİHA'lardan helikopterlere, savaş gemilerinden mühimmatlara, elektronik harp sistemlerinden radar sistemlerine kadar birçok sistemi geliştiren, üreten ve güvenlik güçlerinin hizmetine sunan Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin katılımcı ülkelerce sahada görülmesine olanak sağlıyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 20 TSK'nın en büyük planlı tatbikatlarından olan ve bu yıl 37 ülkenin katılımıyla 9 Mayıs'ta başlayan Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı EFES 2022 tatbikatı devam ediyor. Tatbikat, birinci safhası olan Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı ile başlarken, 20 Mayıs'ta fiili safhaya geçildi. 37 ülkeden binden fazla yabancı personelin katıldığı tatbikatta, TSK unsurlarıyla birlikte toplam 10 binden fazla personel görev yaparken, faaliyetlerde bir İtalyan fırkateyni, Libya Deniz Kuvvetleri'ne ait hücumbotu, ABD Silahlı Kuvvetlerine bağlı CH-53 helikopterleri, obüsler, zırhlı araçlarla birlikte bir çıkarma gemisi de görev alıyor. Tatbikat, çarşamba ve perşembe günlerindeki Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin ardından sona erecek. SAVUNMA SANAYİ SERGİSİ İLGİ ÇEKTİ<br><br>Öte yandan, tatbikat kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonuyla, 'Savunma Sanayii Sergisi' oluşturuldu. Sergide, 42 firma tarafından kurulan stantlarda, yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayii sistemleri yer aldı. İnsansız hava ve kara araçları, roket sistemleri, zırhlı araçlar, milli piyade tüfekleri, radar sistemleri ve çeşitli askeri ekipmanın tanıtıldığı sergi, tatbikata katılan yabancı ülke askerlerinden yoğun ilgi gördü. Ayrıca sergide, Türkiye'nin savunma sanayi konusunda son yıllarda yaptığı atılım hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı. İLK KEZ KULLANILACAK SİLAHLAR<br><br>Tatbikatta, KNT-76 keskin nişancı tüfeği, Kipri-2, Kobra-2 ve Vuran Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı (TTZA), Proton Elic tünel tespit cihazı, PARS OMTAS kuleli tekerlekli araç, Kaideye Monteli Cirit silah sistemi (KMC), Kirpi-2 patlayıcı madde ve şüpheli cisim imha aracı, Akıncı TİHA, 35 mm'lik modernize çekili top (hava savunma sistemi) ve VİHA (VURUCU insansız hava aracı) ilk kez kullanılacak. EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından biri olan ve bu yıl 37 ülkenin katılımıyla 9 Mayıs'ta başlayan Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı EFES 2022 tatbikatı devam ediyor. Tatbikat kapsamında düzenlenen 'Savunma Sanayii Sergisi'nde, yerli ve milli imkanlarla üretilen tüm savunma sanayi ürünleri, tatbikata katılan yabancı ülkelerin askerlerinden ilgi gördü.

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