Mayıs ayında Antalya’nın yüksek kesimlerinde kar ve dolu sürprizi

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü bugün için Antalya şehir merkezi ile ilçelerinde yağış ve şiddetli rüzgar uyarısı yaparken, öğlen saatlerinden itibaren rüzgar etkisini göstermeye başladı.

Antalya’nın Kortukeli ilçesi yüksek kesimlerinde kar yağışı görülürken, kenti Burdur ve diğer illere bağlayan Çubukbeli mevkiinde ise dolu yağışı etkili oldu. Kısa sürede etkisini artıran dolu yağışı nedeniyle yol beyaza örtüyle büründü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, dolu nedeniyle kayganlaşan yolda araçların kontrollü ilerlediği, bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü. Görüş mesafesinin de yer yer düştüğü bölgede sürücüler zor anlar yaşadı.