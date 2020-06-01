MEB açıkladı: Özel okullar, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, özel okulların 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını duyurdu.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda 16 Mart - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında eğitime ara verilen, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel okullarda, eğitimlere uzaktan eğitim yoluyla devam edildiği anımsattı.

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Resmi okullar tarafından EBA ve EBA TV üzerinden uzaktan eğitim yapıldığı sırada özel okulların da eş zamanlı olarak kendi imkan ve öğretmenleriyle uzaktan eğitim verdiğinin altını çizen Yıldız, şu bilgileri paylaştı:

"Özel okullar, verdiği uzaktan eğitimden öğrencilerinin ne kadar faydalandıklarının ölçümünü yaparak konu tekrarı veya yüz yüze eğitim alınmasına ihtiyaç duyulan alanlarda telafi eğitimi yapabilecek. Özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ise 2019-2020 öğretim yılının bitim tarihine kadar eğitimlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edecek. Yüz yüze telafi eğitim, özel okullarda 15 Ağustos 2020'den sonra başlayacak olup Ağustos ve Eylül aylarında toplam süresi en az üç hafta olacak şekilde düzenlenecek. Telafi eğitimi yapacak özel okullar eğitimin zamanı ve süresini il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirecek ve eğitime başlamadan ve eğitim süresince okullarında tedbirleri alacak."

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitimlere de 16 Mart - 31 Mayıs tarihlerinde ara verildiğini hatırlatan Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tedbirlerin uygulanmasıyla ülke genelinde olumlu sonuçlar elde edilmiş ve normalleşme süreci planlandığı şekliyle devam etmektedir. Kontrollü sosyal hayat kuralları, il pandemi kurulunun görüşleri de dikkate alınarak kurum binalarında, eğitimde kullanılan araç gereçlerde ve engelli bireylerin merkeze ulaşımlarında kullanılan servis araçlarında koronavirüs salgınından korunmak için gerekli olan maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlerle birlikte, illere gönderdiğimiz yazıdaki kurallara uyulması şartıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin kurucuları ve engelli bireylerin velilerinin istemesi halinde, merkezlerde eğitimlere 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlayabilecektir."

Yıldız, özel öğretim kurslarının da gerekli önlemleri alarak öğrenci velilerinin istemesi halinde, eğitimlere bugünden itibaren başlayabileceğini duyurdu.

Yıldız, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri binalarında, eğitimde kullanılan araç gereçlerde ve öğrenci, kursiyer ve engelli bireylerin merkeze ulaşımlarını sağlayan servis araçlarında maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlerle birlikte diğer kurallara titizlikle uymalarının sağlanacağını, uymayanlar hakkında ilgili birimlerce mevzuatları doğrultusunda gerekli yasal işlemlerin yapılacağını belirtti.

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Genel Müdür Yıldız, özel okullar, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile ilgili yazıların illere gönderildiğini sözlerine ekledi.