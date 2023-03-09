MEB başvuruları almaya başladı: Sözleşmeli personelin kadroya atanmasında kritik süreç

2023 yılı yer değiştirme döneminde, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen atama işlemlerinin yapılmamasına ilişkin resmi yazı, 81 ilin milli eğitim müdürlüğüne gönderildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin 1 yıl süreyle ertelendiğini duyurdu. MEB’e bağlı eğitim kurumlarının 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler için bu yıl yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında resen bir atama yapılmayacağı belirtildi. İşte haberin diğer detayları.