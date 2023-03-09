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MEB başvuruları almaya başladı: Sözleşmeli personelin kadroya atanmasında kritik süreç

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile sözleşmeli diğer personelin 7433 sayılı Kanun doğrultusunda memur unvanlı kadrolara atanmak üzere başvurularını 31 Mart'a kadar alacak.

11:57 . 9/03/2023 Perşembe
AA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, Milli Eğitim Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmen, sözleşmeli fizyoterapist, sözleşmeli idari büro görevlisi, sözleşmeli idari destek görevlisi ve sözleşmeli destek personelinin 7433 sayılı Kanun doğrultusunda memur unvanlı kadrolara atanmak üzere yapacakları başvuruya ilişkin duyuru yayımlandı.

Bu kapsamda, 28 Kasım 2022 itibarıyla sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanlardan 7433 Sayılı Kanun'un yürürlük tarihi olan 26 Ocak 2023'te sözleşmesi devam eden personelin memur unvanlı kadrolara başvuru hakkı bulunuyor.

Elektronik ortamda alınmaya başlanan başvurular, 31 Mart mesai bitiminde sona erecek.

#meb
#Mİlli Eğitim Bakanlığı
#sözleşmeli öğretmen
#sözleşmeli personel
2 saat önce
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MEB başvuruları almaya başladı: Sözleşmeli personelin kadroya atanmasında kritik süreç
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