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Gündem MEB duyurdu 10-11-12 Mayısta uzaktan eğitime ara verildi
EĞİTİM

MEB duyurdu: 10-11-12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verildi

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı, tüm resmi ve özel okullarda, kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı 10-11 ve 12 Mayıs tarihlerinde uzaktan eğitime ara verileceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
MEB duyurdu: 10-11-12 Mayısta uzaktan eğitime ara verildi | Bayram arifesinde uzaktan eğitim devam edecek mi? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?
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Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan'da ilgili birimlere gönderilen, "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

"Uzaktan eğitime ara verilecek"

Bu tarihlerde öğretmenlerin de idari izinli sayılması sebebiyle okullardaki uzaktan eğitime ara verilecek. Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs'ta tatil olacak.

Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

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