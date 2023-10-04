MEB duyurdu: Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı çevrimiçi yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İbn Haldun Üniversitesi 2023 – 2024 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Bakan Tekin, "Türkiye'de yıllardır devam eden, eğitimle ilgili tartışmaların gerçekten bir zenginlik oluşturduğuna inandığını belirterek "Milli bir maarif bilinciyle kendi eğitim modelimizi üretmenin vakti geldi "dedi. Eğitimin önemine vurgu yapan Bakan Tekin, "Bizim modelimiz hem insani var oluşumuzun evrensel doğasına uygun hem de ait olduğumuz geleneğin ve medeniyetin temel karakteristiğini taşıyan milli bir içerikle şekillenecektir" ifadelerini kullandı.