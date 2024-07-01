MEB duyurdu: Okul öncesi ilkokul ve ortaokul öğrencilerin kayıtları tamamlandı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı haziran dönemi mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla öğretmen ve okul yöneticilerine hitap etti. Tekin açıklamasında "Siz öğretmenlerimizin mesleki itibarlarının korunup yüceltilmesi, güvenliklerinin sağlanması için özel çalışmalar yürüttüğümüzü, bunun öncelikli meselemiz olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu konuda hem mevzuat değişiklikleri hem de eğitimlerle gerekli tedbirleri alıyoruz. Lütfen, yapılabilecek her şeyi yaptığımız konusunda müsterih olunuz." ifadelerine yer verdi. Yeni müfredat ile de önemli mesajlar veren Tekin, yeni müfredatın önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlayacağını söyledi.