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MEB duyurdu: Okul öncesi ilkokul ve ortaokul öğrencilerin kayıtları tamamlandı

Millî Eğitim Bakanlığınca 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, adrese dayalı olarak yapıldı.

16:32 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sisteminden tamamlandı.

İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.

Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.



Bakan Tekin öğretmenlere seslendi: 'Bu öncelikli meselemiz'

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı haziran dönemi mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla öğretmen ve okul yöneticilerine hitap etti. Tekin açıklamasında "Siz öğretmenlerimizin mesleki itibarlarının korunup yüceltilmesi, güvenliklerinin sağlanması için özel çalışmalar yürüttüğümüzü, bunun öncelikli meselemiz olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu konuda hem mevzuat değişiklikleri hem de eğitimlerle gerekli tedbirleri alıyoruz. Lütfen, yapılabilecek her şeyi yaptığımız konusunda müsterih olunuz." ifadelerine yer verdi. Yeni müfredat ile de önemli mesajlar veren Tekin, yeni müfredatın önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlayacağını söyledi.


#MEB
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