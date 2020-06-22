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Gündem MEB duyurdu Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri belli oldu
EĞİTİM

Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri belli oldu! e-Devlet sözleşmeli öğretmenli sözlü sınav yerleri

MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvuru yapan adayların, sözlü sınav merkezlerini açıkladı. Adaylar, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerini, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvuru yapan adayların, sözlü sınav merkezlerini açıkladı.

  • Adaylar, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerini, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da duyurulacak.

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek.

Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.

Bakan Selçuk internet bulamayınca karakolda ders işleyen öğretmeni anlattı
OYNAT 00:57
Bakan Selçuk internet bulamayınca karakolda ders işleyen öğretmeni anlattı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öğretmenlerin pandemi sürecindeki fedakarlıklarından övgüyle bahseden Bakan Selçuk bulunduğu bölgede internet bulamayan bir öğretmenin karakolda internet bularak öğrencilerine ders vermesini anlattı.


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