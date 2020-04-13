Gündem MEB, EBA TVde kaynaştırma öğrencilerine özel içerik yayımlayacak
EĞİTİM

MEB, EBA TV'de kaynaştırma öğrencilerine özel içerik yayımlayacak

MEB, EBA TV'de kaynaştırma öğrencilerine özel içerik yayımlayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kaynaştırma öğrencileri için hazırlanan Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerine ait 30 ders anlatım videosunun ilkinin 17 Nisan'da TRT EBA TV'de yayınlanmaya başlanacağını bildirdi. Selçuk "Kaynaştırma öğrencilerine Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilgisi ve sosyal bilgiler dersleri için de etkinlik sayfaları açılacak. Bu öğrencilerimizin durumları, Özel Öğretim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, tüm okul rehberlik servislerince kullanılmak üzere hazırlanan formlarla takip edilmeye başlanacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.

Normal öğretim programı takip eden kaynaştırma yoluyla öğrenimlerine devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, "www.eba.gov.tr" ve TRT EBA TV'de oluşturulan içeriklerden faydalanıyor.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kaynaştırma öğrencilerine yönelik kavram öğretimi, günlük yaşam becerileri ve akademik gelişim alanına ait 19 uygulama, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile Genel Müdürlüğün "orgm.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Bakanlık tarafından, "444 0 632" telefon hattı üzerinden evlerinde özel eğitim ihtiyacı olan çocukları olan velilere, eğitim ve öğretim yöntem ve metodlarıyla alakalı müşavirlik hizmeti de sunuluyor.

Öğretmenler için "uzaktan eğitim" dönemi başlıyor
GÜNDEM
Öğretmenler için "uzaktan eğitim" dönemi başlıyor

"Tüm özel eğitim öğrencilerimiz için içerikler hazırladık"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde de özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin, eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Özel eğitim öğrencilerine sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmayı sürdürdüklerine işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:

  • "Tüm özel eğitim öğrencilerimiz için içerikler hazırladık. Aile eğitim uygulama videoları, ders anlatım el becerileri, günlük yaşam beceri videoları olmak üzere 300-400 video hazırladık. 40'a yakın uygulama geliştirildik. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki kaynaştırma öğrencilerine yönelik Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerine ait 30 ders anlatım videosu hazırladık. Bunlardan ilki, 17 Nisan'da TRT EBA TV'de yayınlanacak."

Hemşirelik programlarından mezun olabilecek öğrencilere uzaktan öğretim imkanı
GÜNDEM
Hemşirelik programlarından mezun olabilecek öğrencilere uzaktan öğretim imkanı

"Etkinlik sayfaları da açılacak"

Kaynaştırma öğrencilerine Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilgisi ve sosyal bilgiler dersleri için de etkinlik sayfaları açılacağını bildiren Selçuk, bu kapsamda, matematik dersi için 800 etkinlik yazıldığını, her ders için tamamlanan ünitelerin EBA'ya yükleneceğini ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanacağını kaydetti.

Selçuk, "Bu öğrencilerimizin durumları, Özel Öğretim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, tüm okul rehberlik servislerince kullanılmak üzere hazırlanan formlarla takip edilmeye başlanacak. Velilere yönelik özel eğitim aile bilgilendirme videoları EBA, 'orgm.meb.gov.tr' ve sosyal paylaşım sitelerinden paylaşılmaya devam edilecek." bilgisini paylaştı.

Bakan Selçuk'tan velilere mesaj
OYNAT 01:01
Bakan Selçuk'tan velilere mesaj
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında eğitime ara verilmesi ve hemen akabinde uzaktan eğitime başlanılmasının ardından bir video paylaştı. Bakan Selçuk, paylaştığı video da uzaktan eğitim gören öğrencilerin velilerine 'İyi ki varsınız' mesajı verdi.

Bakan Ziya Selçuk: EBA'nın internet altyapısında iyileştirmeler yapıyoruz
OYNAT 01:28
Bakan Ziya Selçuk: EBA'nın internet altyapısında iyileştirmeler yapıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türk eğitim sistemine etkileri ile ilgili merak edilenleri TVNET ekranında cevapladı. Bakan Selçuk, 'EBA'nın internet altyapısında da iyileştirmeler yapıyoruz. Bu anlamda televizyon içerikleri, EBA içerikleri, yüzyüze eğitim ve telafi içerikleri olmak üzere üç açıdan çocuklarımızın eğitimlerini kapsam altına alıyoruz'' şeklinde konuştu.


Abone Ol Google News
Bakanlık uyardı!

Bakanlık uyardı!

Resmi kurumların logolarını kullanıp dolandırıyorlar.
CHPnin hastanesi fuar çıktı

CHP'nin hastanesi fuar çıktı

​Valilik açıkladı: Orada tek bir cihaz bile yok, hastanelerimiz boş.
İzmirli isyanda

İzmirli isyanda

​'Belediyeye gittik muhatap yok, valiliğe şikayet ettik.'
Ruslar<br>Libya'yı ateşe atıyor

Ruslar
Libya'yı ateşe atıyor

Rejim militanlarını Hafter saflarına gönderiyorlar.
Sosyal mesafe sıfır

Sosyal mesafe sıfır

​Ne tezgahlar arasında mesafe var ne de vatandaşlar...
3 hükümlü hayatını kaybetti

3 hükümlü hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Gül, koronavirüs salgını ile ilgili açıklama yaptı.
Soylu'dan ilk açıklama

Soylu'dan ilk açıklama

'​Milletimiz ve Cumhurbaşkanımız beni mahcup etti...'
Satış fiyatı<br>maliyetin çok üstünde

Satış fiyatı
maliyetin çok üstünde

​Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar için çağrıda bulundular.
28 ile genelge

28 ile genelge

Sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak.
Yasak bitti yine sokağa döküldüler

Yasak bitti yine sokağa döküldüler

Cadde kapatıldı maskesiz girişe izin yok.
Taşın altına<br>elinizi koyun

Taşın altına
elinizi koyun

​İş dünyasından BDDK'ya destek, bankalara çağrı.
İşte o 148 dakika!

İşte o 148 dakika!

Türkiye, sosyal medya üzerinden tarihi bir gece yaşadı
Plato çizerek azalacak

Plato çizerek azalacak

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi vaka sayılarını değerlendirdi.
8,4 milyon<br>kişiye kapıda ödeme

8,4 milyon
kişiye kapıda ödeme

Ulaştırma Bakanı son rakamları paylaştı.
Vatandaş<br>ona 'Hızır' diyor

Vatandaş
ona 'Hızır' diyor

​Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı.
Türk bilim<br>insanları başardı

Türk bilim
insanları başardı

Koronavirüse karşı başvurulan ilaç sentezlendi.
5 bin liraya lüks tatil

5 bin liraya lüks tatil

​Koronavirüs otel fiyatlarını da yüzde 50 düşürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.