Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem MEB, ehliyet kursu ve sınavlarında alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı
EĞİTİM

MEB, ehliyet kursu ve sınavlarında alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı

MEB, ehliyet kursu ve sınavlarında alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca ehliyet kursları ile teorik ve direksiyon sınavlarında, koronavirüs önlemlerinin eksiksiz uygulanması amacıyla "Trafik Adam" animasyonu hazırlandı. Buna göre, kursiyerler ders aralarında toplu halde bir arada bulunmamaları hususunda bilgilendirilecek, kursiyerler eğitim alanlarına toplu halde götürülmeyecek. Toplu götürülmesi gereken durumlarda servis yapılacak araca, kapasitesinin yarısı kadar kursiyerin binmesi sağlanacak. Motosiklet ve iş makineleri uygulama eğitimi ve sınavlarında kursiyerlere kendilerine ait kask, baret, eldiven, kulaklık ve yelek gibi malzemeler kullandırılacak.

Haber Merkezi AA
MEB tarafından kurslarda alınması gereken önlemler anlatıldı.
MEB tarafından kurslarda alınması gereken önlemler anlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ehliyet kursları ile teorik ve direksiyon sınavlarında, koronavirüsle mücadele önlemlerinin eksiksiz uygulanması amacıyla "Trafik Adam" animasyonu hazırlandı.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce hazırlanan animasyonda, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları, Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları, İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları, Gemi Adamları Kursları ve Pilot Yetiştirme Kursları fiziki düzenlenmesinden, sürücü adaylarının ve görevlilerin uyması gereken kurallar, "Trafik Adam" karakteri tarafından izleyiciye aktarılıyor.

"Kontrollü sosyal hayat", "Hep birlikte tedbir" kapsamında kurslarda atılması gereken adımlar şöyle anlatıldı:

"Kurslarda görünür yerlerde Kovid-19 önlemleriyle ilgili bilgilendirici afişler asılacak. Kurs girişinde ve kurum içinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak. Başta derslikler olmak üzere kurslarda kullanılan bütün birimler, en az 1,5 metre sosyal mesafe olacak şekilde düzenlenecek. Her türlü faaliyet öncesinde ve sonrasında temas edilen yüzeylerle kullanılan araç gereçler dezenfekte edilecek. Kurslarda ve araçlarda tıbbi maske, kolonya, antiseptik ve dezenfektan ürünler bulundurulacak. Herkesin tıbbı maske takması sağlanacak. Kullanılmış maskeler ağzı kapalı çöp kutularına atılacak. Kurs bünyesinde bulunan kantin, büfe, çay ocağı gibi yerlerde tek kullanılmış bardak, tabak ve benzeri malzemeler kullanılacak. Kurslarda ve eğitim araçlarında ateş ölçer bulundurulacak. Eğitim personelinin ve kursiyerlerin ateşi ölçülecek. Hastalık belirtisi gösteren kişilerin en yakın sağlık kuruluşlarına ulaştırılması için gerekli tedbirler alınacak. Kursiyerler, ders aralarında toplu halde bir arada bulunmamaları hususunda bilgilendirilecek. Kursiyerler, uygulama eğitim alanlarına toplu olarak götürülmeyecek. Toplu olarak götürülmesi gereken durumlarda servis yapılacak araca, kapasitesinin yarısı kadar kursiyerin binmesi sağlanacak. Motosiklet ve iş makineleri uygulama eğitimi ve sınavlarında kursiyerlere kendilerine ait kask, baret, eldiven, kulaklık, yelek gibi malzemeler kullandırılacak."

Tüm sürücü kurslarında Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında gönderilen talimatlarına uyulacak.

Animasyonun, koronavirüs önlemlerinin kurslarda ve sınav sırasında eksiksiz uygulanmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Araba parası kadar ceza yedi: 'Bizde her şey zevkine' dedi
GÜNDEM
Araba parası kadar ceza yedi: 'Bizde her şey zevkine' dedi

Kısıtlamayı hiçe sayıp ehliyetsiz yola çıktı
KORONAVİRÜS
Kısıtlamayı hiçe sayıp ehliyetsiz yola çıktı
Abone Ol Google News
Provokasyon mevsimi kapanmıştır

Provokasyon mevsimi kapanmıştır

​AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK sonrası açıklama yapıyor.
Güngörende korku dolu anlar

Güngören'de korku dolu anlar

5 katlı binanın terasında çökme meydana geldi.
Üç hafta sürecek

Üç hafta sürecek

MEB telafi derslerinin başlama tarihini açıkladı.
20. yıl plaketi

20. yıl plaketi

​Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, şirketteki 20. yıldönümünü kutladı.
Beslediği terör<br>ABD'yi vurdu

Beslediği terör
ABD'yi vurdu

ANTİFA örgütü kim? PKK ile nasıl bir ilişkisi vardı?
İndirim geliyor

İndirim geliyor

​EPDK Başkanı akaryakıt fiyatları için alınan kararı açıkladı.

Tatile gidecek herkesi ilgilendiriyor

Tatile gidecek herkesi ilgilendiriyor

Kültür ve Turizm Bakanlığından otellere ilişkin yeni karar.
TSK'dan FETÖ ile yoğun mücadele

TSK'dan FETÖ ile yoğun mücadele

​OHAL'in kaldırılmasından bu yana 4562 personel ihraç edildi.
Zehir serperken yakalandılar

Zehir serperken yakalandılar

​Bodrum sahillerine 'beyaz kum' diye mermer tozu...
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Göz dolduracak

Göz dolduracak

​Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı.
Türkiye 10 ülke arasına girecek

Türkiye 10 ülke arasına girecek

​Türksat uydularının uzaya gönderileceği tarihler belli oldu.
İki sınır kapısı açılıyor

İki sınır kapısı açılıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarih verip açıkladı.
'Daha yıkılmadı mı?' diye sormuştu

'Daha yıkılmadı mı?' diye sormuştu

​Sahile dikilen 17 katlı rezidanslar moloza dönüştü.
ABD'li Müslümanların<br>ve siyahilerin sembolü

ABD'li Müslümanların
ve siyahilerin sembolü

​ABD'li boksör Muhammed Ali, ölümünün 4. yılında anılıyor.
İsyan ettiren kalabalık

İsyan ettiren kalabalık

​Metrobüsler tıklım tıklım, binmeye korkuyoruz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.