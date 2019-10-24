MEB LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihini 7 Haziran 2020 olarak belirledi Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayımlayarak devam edecek.

Haber Merkezi 24 Ekim 2019, 08:55 Son Güncelleme: 24 Ekim 2019, 09:10 AA