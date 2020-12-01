Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem MEB resmen duyurdu 5-6 Aralıkta yapılacak olan AÖL sınavları ertelendi mi?
EĞİTİM

MEB resmen duyurdu: 5-6 Aralık'ta yapılacak olan AÖL sınavları ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 5-6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile MEB merkez taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavlarının koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı, 5-6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe erteledi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili genelge
KORONAVİRÜS
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili genelge

Artık evdeyiz
GÜNDEM
Artık evdeyiz

Bilim kurulu üyesi uyardı: Sert tedbirler her an gelebilir
KORONAVİRÜS
Bilim kurulu üyesi uyardı: Sert tedbirler her an gelebilir
Abone Ol Google News
MEBden flaş karar

MEB'den flaş karar

​5-6 Aralık'taki sınavlar ertelendi...
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

​BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama.
Köye giriş çıkışlar kameradan tespit ediliyor: Şimdiye kadar tek bir koronavirüs vakasına rastlanmadı

Gizli belgeler sızdırıldı

Gizli belgeler sızdırıldı

117 sayfalık belge koronavirüsün ilk dönemine ışık tutuyor.

Milyonlarca çalışanın gözü bu hafta yapılacak toplantıda.

​Ermenistan'ı bekleyen büyük tehlike kapıda.
Koronayı geçiren de aşı olacak

Koronayı geçiren de aşı olacak

​​Salgını atlatanlarda 'antikor negatifliği' riski var.
Balıkçı yürüyüş<br>yaparken buldu

Balıkçı yürüyüş
yaparken buldu

​250 milyon lira değerinde, yüzen altın olarak kabul ediliyor.
İzmir'de<br>FETÖ operasyonu

İzmir'de
FETÖ operasyonu

​82 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
Milyonlarca<br>kişi bekliyordu

Milyonlarca
kişi bekliyordu

​Kısa Çalışma Ödeneğinde yeni başvurular bugün itibarıyla başladı.
40 kişilik<br>korona partisi

40 kişilik
korona partisi

Yapılan onca uyarıya aldırış etmediler.
BUDO'nun bazı seferleri hava şartları nedeniyle iptal edildi
Gündem

BUDO'nun bazı seferleri hava şartları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği toplantı: İşte masaya gelebilecek olası 5 teklif!
Ekonomi

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği toplantı: İşte masaya gelebilecek olası 5 teklif!

2020 yılı için yüzde 15'lik zamla 2 bin 20 liradan 2 bin 324 liraya çıkan asgari ücrette beklenen toplantıların ilkinde tarih belli oldu. 2021 yılı asgari ücretini belirleyecek komisyon 4 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Milyonlarca asgari ücretli çalışan ise toplantı öncesi heyecanla 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Yeni asgari ücret oranına ilişkin sendikalar taleplerini henüz kamuoyu ile paylaşmadı. Ancak enflasyon tahminlerine göre ortaya 5 farklı olası artış oranı çıkıyor. Sendikaların taleplerinin daha yüksek olması beklenirken enflasyon bazlı yapılan hesaplamalara göre asgari ücrette en fazla 349 liralık bir artış ortaya çıkıyor.
Altın yeniden yükselişe geçti
Ekonomi

Altın yeniden yükselişe geçti

Koronavirüs salgınında güvenli liman olan ve rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları son zamanlarda düşüşe geçti. Yatırımcılar ise 'Altın fiyatları neden düşüyor?' sorusunun cevabını merak edip, 1 Aralık'ta gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını araştırıyor. 1 Aralık 2020 Salı günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni günün altın fiyatları...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.