MEB soru hazırlamada müfredat kapsamını açıkladı

Milli Eğitim Bkanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz.Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11.sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar" ifadelerini kullandı.

YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar.



YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz.



Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11.sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 27, 2020