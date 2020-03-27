Gündem MEB soru hazırlamada müfredat kapsamını açıkladı
EĞİTİM

MEB soru hazırlamada müfredat kapsamını açıkladı

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi. 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

Haber Merkezi AA
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Milli Eğitim Bkanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz.Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11.sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar" ifadelerini kullandı.

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