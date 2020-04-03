Gündem MEB sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı
EĞİTİM

MEB sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı

MEB, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini http://personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak

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