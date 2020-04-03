MEB sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı

MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak
Ayrıntılar birazdan...
MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak
Ayrıntılar birazdan...
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