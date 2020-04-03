MEB sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı

Ne virüs ne de mesafe öğrencileri ile arasına giremedi

Ordu'da bir öğretmen, öğrencileri ile internet üzerinden uzaktan eğitimde buluşarak hem EBA TV'de gördükleri dersleri işliyor, hem de onlarla her gün kameradan konuşarak aktiviteler gerçekleştiriyor.