MEB: Telafi eğitimi, 31 Ağustos’ta başlıyor Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmî eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek.

Haber Merkezi 03 Haziran 2020, 16:30 Son Güncelleme: 03 Haziran 2020, 17:10 DHA