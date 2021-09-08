MEB: Temaslı öğrenciler mazeretli sayılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 hastası olan veya teması nedeniyle karantinada olan öğrencilerin e-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunmaları halinde mazeretli sayılacaklarını duyurdu.
SINAVLARI SONRA YAPILACAK
Bu öğrencilerin sınavları, karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde, kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak.
E-NABIZ'DAN BELGE ALINMALI
Kronik hastalıklar listesindeki çocuklar da mazeretli sayılacak. Kronik hastalığı olan öğrencilerin de e-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunmaları yeterli olacak.
ÖĞRENCİLERE REHBERLİK YAPILACAK
Öğrencilerin okula devam edemedikleri günlerde işlenen derslere yönelik ilgili öğretmenler tarafından velilere ve öğrencilere gerekli rehberlik yapılacak. Öğrencilerin TRT EBA TV ve www.eba.gov.tr portalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacak.