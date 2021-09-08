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EĞİTİM

MEB: Temaslı öğrenciler mazeretli sayılacak

Kovid-19'a yakalanan veya teması nedeniyle karantinada bulunan öğrenciler, mazeretli sayılacak. Benzer şekilde kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler de mazeretli olarak kabul edilecek. Bu durumdaki öğrencilerin e-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunmaları yeterli.

Haber Merkezi Diğer
MEB: Temaslı öğrenciler mazeretli sayılacak
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 hastası olan veya teması nedeniyle karantinada olan öğrencilerin e-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunmaları halinde mazeretli sayılacaklarını duyurdu.

SINAVLARI SONRA YAPILACAK

Bu öğrencilerin sınavları, karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde, kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak.

E-NABIZ'DAN BELGE ALINMALI

Kronik hastalıklar listesindeki çocuklar da mazeretli sayılacak. Kronik hastalığı olan öğrencilerin de e-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunmaları yeterli olacak.

ÖĞRENCİLERE REHBERLİK YAPILACAK

Öğrencilerin okula devam edemedikleri günlerde işlenen derslere yönelik ilgili öğretmenler tarafından velilere ve öğrencilere gerekli rehberlik yapılacak. Öğrencilerin TRT EBA TV ve www.eba.gov.tr portalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacak.

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