MEB uyardı: Ruhsatsız eğitim kurumları kapatılacak

İlgili kanunda,

"Uygun şekilde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerleri kuran veya işletenlere brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacağı"

ve

"bu yerlerin valiliklerce kapatılacağı yönünde"