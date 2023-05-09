MEB yaz okulu tarihleri belli oldu: Bakan Özer detayları paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığından yaz okulu açıklaması.
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Yaz Tatili ve 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Faaliyetleri" konulu yazı, Bakan Mahmut Özer'in imzasıyla tüm illere gönderildi.
Bakan Özer, konuyla ilişkin yaptığı açıklamada bu yıl tüm Türkiye'yi derinden üzen 6 Şubat deprem felaketi nedeniyle afet bölgesine öncelik verileceğini belirtti.
Özer, açıklamasında Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgedeki okullarda eğitim öğretime kademeli olarak başlandığını anımsatarak bu süreçte ortaya çıkan öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla "olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" çerçevesinde hareket edileceğini bildirdi.
1 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek
2022-2023 eğitim öğretim yılının 16 Haziran'da sona ereceğine işaret eden Özer, öncelikle afet bölgesindeki 11 ilde, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde oluşan öğrenme kayıplarının giderilmesi için 1 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında yaz okullarında destekleme ve yetiştirme kurslarının düzenleneceğini dile getirdi.
Özer, bu kursların 2'nci sınıftan 12'nci sınıf düzeyine kadar verileceğini, bu bağlamda öğrenci ve öğretmenlere istedikleri il veya ilçedeki okul ve kurumlarda kurslara katılma imkânı sağlanacağını kaydetti.