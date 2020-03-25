Gündem MEBden başörtülü öğretmen için facia diyen Can Ataklıya suç duyurusu
EĞİTİM

MEB'den başörtülü öğretmen için 'facia' diyen Can Ataklı'ya suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı, Eba TV'de başörtülü öğretmenin ders vermesini "facia" olarak nitelendiren gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi AA
Can Ataklı'nın başörtülü öğretmen hakkında 'facia' ifadesini kullanması büyük tepki toplamıştı.
Can Ataklı'nın başörtülü öğretmen hakkında 'facia' ifadesini kullanması büyük tepki toplamıştı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında okullar 16 Mart'ta tatil edilmiş, pazartesi günü uzaktan eğitim sürecine başlanmıştı. Gazeteci Can Ataklı ise, bir televizyon programında Eba TV'de başörtülü öğretmenin ders vermesini facia olarak nitelendirmişti. Milli Eğitim Bakanlığı bu skandal sözler için harekete geçti.

Can Ataklı yine nefret kustu yine haddini aştı: Türbanlı öğretmen kadar facia bir şey olamaz
OYNAT 00:59
Can Ataklı yine nefret kustu yine haddini aştı: Türbanlı öğretmen kadar facia bir şey olamaz
Öğrencilere uzaktan eğitim verilmeye başlandığı ilk gün sunucu Can Ataklı, ders veren öğretmenin başörtüsü olması üzerinden nefret saçtı. Daha önce de benzer çıkışlar yapan ve özellikle dindar vatandaşları hedef gösteren açıklamalar yapan Ataklı, 'Milyonlarca öğrenciye türbanlı öğretmeni rol model olarak vermeleri çok yanlış. Bunu özgürlük falan diye anlatmayın. Şimdi buraya niye onu koyuyorsun. Türbanlı öğretmeni olan var, olmayan var. Hiç türbanlı öğretmen görmeyen var. Türbanlı öğretmenle başlamak kadar bence başka facia bir şey olamaz' dedi.


"Dini değerleri kimse aşağılayamaz"

Yetkililer, gazeteci Can Ataklı hakkında "Öğretmenin başörtüsü üzerinden dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlarından cezalandırılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Başörtülü öğretmen için 'facia' diyen Can Ataklı hakkında suç duyurusu
GÜNDEM
Başörtülü öğretmen için 'facia' diyen Can Ataklı hakkında suç duyurusu
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