MEB'den başörtülü öğretmen için 'facia' diyen Can Ataklı'ya suç duyurusu

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında okullar 16 Mart'ta tatil edilmiş, pazartesi günü uzaktan eğitim sürecine başlanmıştı. Gazeteci Can Ataklı ise, bir televizyon programında Eba TV'de başörtülü öğretmenin ders vermesini facia olarak nitelendirmişti. Milli Eğitim Bakanlığı bu skandal sözler için harekete geçti.
Yetkililer, gazeteci Can Ataklı hakkında "Öğretmenin başörtüsü üzerinden dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlarından cezalandırılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.