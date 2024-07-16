MEB'den bir ilk: Öğrenci ve velilere yönelik YKS tercih kılavuzu

MEB'in internet sitesinde yer alan kılavuzda tercih süreci, üniversite ve bölümlerle ilgili detaylı bilgilere ulaşılabilecek güvenli adresler, burs olanakları, diğer geçiş imkanları (yatay geçiş, dikey geçiş ve benzeri), tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ile sıkça sorulan sorular gibi detaylı konu başlıkları yer alıyor.
Öğrenci ve ailelerine kılavuzluk edilecek
MEB, öğrencilere üniversiteye yerleştirme sürecinde destek olmak amacıyla rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar aracılığıyla sunacağı tercih danışmanlığı hizmetinin de hazırlıklarını tamamladı.
Tercih danışmanlığı birimleri, eğitim kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde oluşturulacak. Tercih danışmanlığı sürecinde öğrencilerin kendine uygun tercihler yapması, fırsatları değerlendirmesi, sorumluluk alarak karar vermesi, çok yönlü gelişimle beraber sağlıklı birer olarak toplumda yaşamını sürdürmesi konularında öğrencilere ve ailelerine kılavuzluk edilecek.
Öte yandan; sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2024-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ise ‘www.osym.gov.tr' adresinden yayımlanacak ve üniversitelere yerleştirme süreci başlayacak.