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MEB'den bir ilk: Öğrenci ve velilere yönelik YKS tercih kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenci ve velileri için ilk kez 'Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu' hazırlandı.

13:13 - 16/07/2024 Salı
DHA
Tercih danışmanlığı sürecinde öğrencilerin kendine uygun tercihler yapması, fırsatları değerlendirmesi konularında öğrencilere ve ailelerine kılavuzluk edilecek.
Tercih danışmanlığı sürecinde öğrencilerin kendine uygun tercihler yapması, fırsatları değerlendirmesi konularında öğrencilere ve ailelerine kılavuzluk edilecek.

MEB'in internet sitesinde yer alan kılavuzda tercih süreci, üniversite ve bölümlerle ilgili detaylı bilgilere ulaşılabilecek güvenli adresler, burs olanakları, diğer geçiş imkanları (yatay geçiş, dikey geçiş ve benzeri), tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ile sıkça sorulan sorular gibi detaylı konu başlıkları yer alıyor.

'Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu'nda, velilerin tercih dönemindeki çocuklarına yaklaşımına yönelik,
"Bu süreçte çocuğunuza yönelik destekleyici ve yol gösterici bir tutum sergileyin. Her çocuğun biricik ve kendine özel olduğunu unutmayın. Artık bu tercih dönemiyle beraber hayatının sorumluluğunu alacağı, belki sizlerden uzakta yeni bir yaşam alanı oluşturacağı bir sürecin içinde, sizler de bu süreçte onu motive ederek, doğru kararlar alması ve mutlu olacağı tercihler yapması konusunda destekleyici olun. Karar vermenin hayli zor olduğu bu dönemde çocuğunuzun aklına gelmeyen ya da gözden kaçırabileceği ayrıntılar konusunda daha dikkatli davranarak ona anlamlı bir destek sunabilirsiniz"
denildi.

Öğrenci ve ailelerine kılavuzluk edilecek

MEB, öğrencilere üniversiteye yerleştirme sürecinde destek olmak amacıyla rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar aracılığıyla sunacağı tercih danışmanlığı hizmetinin de hazırlıklarını tamamladı.


Tercih danışmanlığı birimleri, eğitim kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde oluşturulacak. Tercih danışmanlığı sürecinde öğrencilerin kendine uygun tercihler yapması, fırsatları değerlendirmesi, sorumluluk alarak karar vermesi, çok yönlü gelişimle beraber sağlıklı birer olarak toplumda yaşamını sürdürmesi konularında öğrencilere ve ailelerine kılavuzluk edilecek.


Öte yandan; sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2024-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ise ‘www.osym.gov.tr' adresinden yayımlanacak ve üniversitelere yerleştirme süreci başlayacak.




#Milli Eğitim Bakanlığı
#YKS
#yks tercih kılavuzu
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