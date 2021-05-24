Gündem MEBden LGS açıklaması Son hazırlıklar gözden geçirildi
EĞİTİM

MEB'den LGS açıklaması: Son hazırlıklar gözden geçirildi

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavının iki oturum halinde 6 Haziran'da 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde yapılacağını açıkladı. Bakanlık, öğrencilerin, sınava kendi okullarında gireceğini de belirtti.

Haber Merkezi AA
MEBden LGS açıklaması: Son hazırlıklar gözden geçirildi
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığındaki toplantıda, sınavın salgın koşullarında sağlıklı bir şekilde yapılması için alınan önlemler ve tüm illerde hazırlıklarda gelinen nokta ayrıntılı olarak ele alındı.

Sınav, iki oturum halinde 6 Haziran'da 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde yapılacak.

Doğrudan sınava giriş yapacaklar

Öğrenciler geçen yıl olduğu gibi sınav başvuru işlemi yapmadan doğrudan sınava katılabilecek. Sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınıp onaylanarak öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

Öğrenciler, sınava kendi okullarında girecek.

ÖSYM duyurdu: 2021-DGS 11 Temmuz'da yapılacak
GÜNDEM
ÖSYM duyurdu: 2021-DGS 11 Temmuz'da yapılacak

MEB'den 'ikinci dönem sınavları' açıklaması: Tercih öğrencilere bırakılmıştır
GÜNDEM
MEB'den 'ikinci dönem sınavları' açıklaması: Tercih öğrencilere bırakılmıştır
Abone Ol Google News
Tarladayken alıcı buluyor

Tarladayken alıcı buluyor

Kilosu 60 liradan satılıyor, talep her geçen gün artıyor.
Beş gündür kalkmadı

Beş gündür kalkmadı

​Beyoğlu'nda gizemli Afrikalı kadın merak konusu.
MİT ve TSKdan nokta operasyonu

İkisi sözde üst düzey, dört terörist etkisiz hale getirildi.
SİHA'lar için görüşme başladı

SİHA'lar için görüşme başladı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı resmi törenle karşıladı.

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.