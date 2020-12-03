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EĞİTİM

MEB’den öğretmenlere siber saldırılara karşı uyarı

MEB’den öğretmenlere siber saldırılara karşı uyarı

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), EBA harici canlı derslere ilişkin "Öğretmenlerimiz, dersleri oluştururken bekleme odası özelliğini aktive ederek derse katılacak olan öğrencileri kontrol edip böylece sahte kimlikle derse girmeye çalışan şahısların ders ortamına katılmalarını engelleyebileceklerdir." hatırlatması yapıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin cep telefonlarına gönderilen kısa mesaj ile EBA canlı harici derslerde siber saldırılardan korunmak için hatırlatmaların yer aldığı bilgilendirme yapıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitim faaliyetlerinin EBA TV kanalları, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İnternet Platformu ve EBA canlı ders sistemi aracılığıyla yürütüldüğü anlatılan bilgilendirmede, öğrencilerin kendi sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle ders yapabilmesine olanak sağlayan EBA canlı ders özelliğinin uzaktan eğitim için özel olarak geliştirilerek kısa zamanda devreye alındığı aktarıldı.

Okul öncesi eğitimden 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinin haftalık ders saatlerinin tamamını uzaktan eğitim ile yapması ve öğrenme eksikliği oluşmaması amacıyla harici canlı ders özelliğinin de ayrıca yayına alındığı ifade edilen bilgilendirmede, "Harici canlı dersler esnasında kamuoyuna da yansıyan siber saldırılara maruz kalınmaması için öğretmenlerimizin dikkate alması gereken hususları, yeniden hatırlatmak isteriz." ifadesine yer verildi.

Uzaktan eğitime de İstiklal Marşı ile başlıyorlar
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Uzaktan eğitime de İstiklal Marşı ile başlıyorlar
Türkiye'de koronavirüs önlemleri doğrultusunda okullar uzaktan eğitime geçerken, bazı özel okullar da canlı dersler ile eğitimlere kesintisiz devam ediyor. Uzaktan eğitimde de her hafta dersler okulda olduğu gibi İstiklal Marşı ile başlayıp hafta sonunda yine Marş ile bitiyor.


Bilgilendirmede, öğretmenlere şu hatırlatmalar yapıldı:

  • "Öğretmenlerimizin her ders için farklı ID ve şifre kullanmaları, daha önce çeşitli iletişim kanallarından paylaşılmış olan canlı ders bilgilerini geçersiz kılacaktır. Öğretmenlerimiz, dersleri oluştururken bekleme odası özelliğini aktive ederek derse katılacak olan öğrencileri kontrol edip böylece sahte kimlikle derse girmeye çalışan şahısların ders ortamına katılmalarını engelleyebileceklerdir.
  • Ayrıca öğretmenlerimizin, ders başlarken öğrencilerin isim değiştirmelerine olanak sağlayan özelliği devre dışı bırakmaları, böylelikle gerçek kimlikleriyle derse giren öğrencilerin sonradan bu bilgileri değiştirmelerine engel olacaktır."
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