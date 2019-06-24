Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem LGS sonuçları açıklandı
EĞİTİM

MEB'den son dakika açıklaması: LGS sonuçları açıklandı! MEB LGS sonuçları nasıl öğrenilir?

LGS sonuçları açıklandı

LGS sonuçları için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere geçişte 1 Haziran'da uygulanan merkezi sınavın sonuçları (LGS) açıklandı. Peki LGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? MEB sınav sonuçları sorgulaması ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Arşiv
Arşiv

Yaklaşık 1 milyon 8'inci sınıf öğrencisinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Merkezi sınav, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılmıştı.

Öğrencilere sözel alandaki 50 soru için 75 dakika, sayısal alandaki 40 soru için ise 80 dakika süre verilmişti. Heyecanlı bekleyişte sona gelindi.

Sınav sonucu nasıl sorgulanır?

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "sonuc.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Matematik başarısı arttı

Milli Eğitim Bakanlığının LGS sonuçları ile birlikte ilk kez açıkladığı rapora göre, matematik ve fen bilimlerindeki başarı 2018'e göre arttı.

Kontenjan tabloları yarın açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ile tercihlere esas kontenjan tabloları yarın açıklanacak.

Sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak okulların tablolarında, 2018'de o okullara yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de öğrencilerin tercihlerine rehberlik etmek amacıyla verilecek.

MEB, 1 Haziran 2019'da yapılan LGS sınav sonuçları ile ilk kez "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu da yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin yedincisinde "2019 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" ele alındı. Bu raporda, 2019 Ortaöğretime Geçiş Sınavı'na giren öğrencilerin sınav performansları incelendi ve detaylı analizler yapıldı.

Soru iptali yok

Buna göre, 2019 Merkezi Sınavı 1 Haziran 2019'da sözel bölümü saat 09.30, sayısal bölümü saat 11.30'da başlayan iki oturum halinde uygulandı.

REKLAM

Sözel bölümde öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil alt testlerinde toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika cevaplama süresi verildi. Sayısal bölümde yer alan Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinde toplam 40 soru soruldu ve öğrencilere 80 dakika süre verildi.

Merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu, bu öğrencilerden 1 milyon 29 bin 555'i sınava katıldı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 8. sınıftan mezun olan öğrencilerin yüzde 85,08'i merkezi sınava katıldı.

Sınav sonrasında her iki oturuma ait hiçbir soru iptali olmadı.

İstanbul seçimini yaptı

İstanbul seçimini yaptı

​Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi, CHP adayı İmamoğlu kazandı.
İtiraz süreci başladı

İtiraz süreci başladı

​YSK Başkanı Güven'den İstanbul seçim sonucu açıklaması.
Türkiye ile görüşüyorlar

Türkiye ile görüşüyorlar

Otomobil devi Volkswagen'den dev yatırım iddiası.
Filistin'i satanlara<br>ortak olmayacağız

Filistin'i satanlara
ortak olmayacağız

Lübnan Meclis Başkanı Berri açıklama yaptı.
LGS sonuçları açıklandı

LGS sonuçları açıklandı

​Binlerce öğrencinin meraklı bekleyişi sona erdi.
Liderlerle görüşecek

Liderlerle görüşecek

​Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik ziyaretler.
İmamoğlu'nu<br>tebrik etti

İmamoğlu'nu
tebrik etti

Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
Köprüde takla attı

Köprüde takla attı

​15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kilitlendi.

4 şerit kapatılacak

4 şerit kapatılacak

​50 gün boyunca sadece 2 şerit çalışacak.
Sonuçlar<br>panoya asıldı

Sonuçlar
panoya asıldı

İstanbul seçim sonuçlarında oy oranları netleşti.
Bahçeli'den ilk değerlendirme

Bahçeli'den ilk değerlendirme

'Cumhur İttifakı varlığını güçlü bir şekilde muhafaza edecektir.'
Sonuçlar<br>hayırlı olsun

Sonuçlar
hayırlı olsun

CHP adayı Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı.
Rakibimi tebrik ediyorum

Rakibimi tebrik ediyorum

Binali Yıldırım'dan seçime dair ilk açıklama.
İstanbul seçiminden sonuçlar

İstanbul seçiminden sonuçlar

Resmi olmayan sonuçlara göre, İmamoğlu kazandı.
Hatalı mühürler geçerli sayıldı

Hatalı mühürler geçerli sayıldı

YSK, AK Parti ile CHP'nin başvurusunu kabul etti.
58 teröriste<br>'pençe' darbesi

58 teröriste
'pençe' darbesi

Bakanlık, operasyonla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.