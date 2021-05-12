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EĞİTİM

MEB'den uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
MEBden son dakika uzaktan eğitim açıklaması
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitimin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

MEB’den yapılan yazılı açıklamada, “17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır. Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

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