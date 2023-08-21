MEB'in destekleme ve yetiştirme kurslarında özel okul öğretmenleri de görev alabilecek

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin kılavuz hazırlandı. Buna göre, Bakanlığa bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören 8, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açılacak. Uluslararası Anadolu imam hatip liseleri ve uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 9'uncu sınıfında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler de ihtiyaç doğrultusunda Türkçe dersinden başvuru yapabilecek.

Özel okul öğretmenleri de kurslarda görev alabilecek

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler gibi özel okullarda çalışan öğretmenler de destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alabilecek.

Özel okul öğretmenleri, "https://e-kurs.meb.gov.tr" internet adresindeki e-Kurs modülü üzerinden başvuru yapabilecek. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere ait olacak.

Rehber öğretmen görevlendirilecek

Kurslarla ilgili ölçme ve değerlendirme süreçlerinin takibi, öğrenci merkezli bireysel gelişim süreçlerinin izlenmesi, rehberlik ve yönlendirme işlemlerinin takibi açısından 10 sınıfa kadar bir rehber öğretmen/psikolojik danışman; oluşturulan sınıfların 10'u geçmesi durumunda ikinci bir rehber öğretmen/psikolojik danışman il/ilçe merkez komisyonlarınca kurs merkezlerine görevlendirilecek. Rehber öğretmen/psikolojik danışman, yönerge hükümlerinde belirlenen görevleri yerine getirecek.

Öğrenciler, 24-28 Ağustos'ta başvurabilecek