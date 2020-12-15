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EĞİTİM

MEB'ten resmi açıklama: Anaokulu ve ana sınıfları açılacak mı?

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık tarihine kadar uzaktan eğitim modeli ile devam edileceği açıklanmıştı ancak yapılan değişiklikle Milli Eğitim Bakanlığı, ana sınıfları hariç tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Resmi ve özel tüm anaokulları bugün yüz yüze eğitime geçecek.
Resmi ve özel tüm anaokulları bugün yüz yüze eğitime geçecek.

Kurumların görüşmeleri sonucu resmi ve özel tüm anaokulu, anasınıfı, ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime devam edilmesi kararlaştırılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarının 20 Kasım 2020 – 04 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim- öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği bildirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika okul öncesi eğitim kurumalarına dair açıklamada bulundu. işte, detaylar...

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Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul öncesi kurumlar için alınan kararı da duyurdu.

Buna göre, ''Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

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MEB AÇIKLAMA YAPTI

MEB'den yapılan açıklamaya göre ise; ''Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir.'' denildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Aralık ve 4 Ocak tarihleri arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Aralık ve 4 Ocak tarihleri arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır' dedi.


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