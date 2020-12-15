MEB'ten resmi açıklama: Anaokulu ve ana sınıfları açılacak mı?

Resmi ve özel tüm anaokulları bugün yüz yüze eğitime geçecek.

Kurumların görüşmeleri sonucu resmi ve özel tüm anaokulu, anasınıfı, ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime devam edilmesi kararlaştırılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarının 20 Kasım 2020 – 04 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim- öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği bildirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika okul öncesi eğitim kurumalarına dair açıklamada bulundu. işte, detaylar...

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Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul öncesi kurumlar için alınan kararı da duyurdu.

Buna göre, ''Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

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MEB AÇIKLAMA YAPTI

MEB'den yapılan açıklamaya göre ise; ''Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir.'' denildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir. pic.twitter.com/5XLU5jvYzi — MEB (@tcmeb) December 14, 2020

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