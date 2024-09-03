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Meclis Başkanı Kurtulmuş MHP lideri Bahçeli ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme, Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında gerçekleştirildi.

Lokman Özdemir
14:52 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 15:20 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli - Numan Kurtulmuş
Devlet Bahçeli - Numan Kurtulmuş
Meclis
'te kritik görüşme gerçekleşti.

TBMM Başkanı
Numan Kurtulmuş
, MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli
'yi ziyaret etti.

Bahçeli Kurtulmuş'u kapıda karşıladı.


"Diğer siyasi partilerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz"


Görüşmenin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, kameralar karşısında açıklamalarda bulundu.


Kurtulmuş yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;

"Önümüzde 1 Ekim'de Meclis açılacak. Meclis'in daha fonksiyonel çalışması için karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Meclis'in önünde yeni anayasa gibi, Meclis İç Tüzüğü gibi, Siyasi Partiler Seçim Yasası gibi önümüzde demokratik seviyemizi daha ileriye çıkarabilmemiz için çalışmamız gereken hususlar var. Bütün bunların müzakere edilebilmesi için temiz ve olgun bir dile; müzakereci bir üsluba ihtiyacımız var. İnşallah diğer siyasi partilerle de görüşmelerimizi sürdürerek 1 Ekim'den itibaren Türkiye'de çok yapıcı ve fevkalade fonksiyonel bir Meclis çalışmasını ortaya koymak için gayret edeceğiz. Sayın Genel Başkan'a da kabulleri için çok teşekkür ediyoruz."


#Devlet Bahçeli
#Numan Kurtulmuş
#Meclis
#TBMM
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