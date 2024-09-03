Meclis Başkanı Kurtulmuş MHP lideri Bahçeli ile görüştü

"Önümüzde 1 Ekim'de Meclis açılacak. Meclis'in daha fonksiyonel çalışması için karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Meclis'in önünde yeni anayasa gibi, Meclis İç Tüzüğü gibi, Siyasi Partiler Seçim Yasası gibi önümüzde demokratik seviyemizi daha ileriye çıkarabilmemiz için çalışmamız gereken hususlar var. Bütün bunların müzakere edilebilmesi için temiz ve olgun bir dile; müzakereci bir üsluba ihtiyacımız var. İnşallah diğer siyasi partilerle de görüşmelerimizi sürdürerek 1 Ekim'den itibaren Türkiye'de çok yapıcı ve fevkalade fonksiyonel bir Meclis çalışmasını ortaya koymak için gayret edeceğiz. Sayın Genel Başkan'a da kabulleri için çok teşekkür ediyoruz."