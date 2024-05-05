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Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasanın uzlaşmayla yapılması gerektiğini yineledi. Siyasi partilerle gerçekleştirdiği ilk tur görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bu işin esası samimiyettir. Samimiyetle bu süreci yürütebilmeyi ümit ediyorum. Ben, kendi adıma buna gayret edeceğim" dedi.

17:20 - 5/05/2024 Pazar
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Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş

Yeni anayasa mesaisinde ilk tur görüşmeleri gerçekleştiren Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, temaslarını değerlendirdi, tüm partilerden destek gördüğünü vurguladı.


"Ziyaret ettiğim partilerin hepsini sürece destek olmaya, katkıda bulunmaya hazır buldum. Türkiye'nin, 12 Eylül Anayasasından kurtulmasına ve yeni bir anayasa yapılması çalışmasına ön yargısız olarak destek vereceklerini gördüm."


"Doğru yöntem büyük çoğunluğun uzlaştığı yöntem olacaktır"


Numan Kurtulmuş, yeni ve sivil anayasanın darbe yükünden kurtulması gerektiğinin altını çizdi. Anayasanın uzlaşmayla Meclis'te inşa edilmesinin önemine değindi.


"Vatandaş ve millet odaklı yeni bir anayasayı hedefliyoruz. Sivil, demokratik, kuşatıcı, özgürlükçü bir yeni anayasa olsun istiyoruz. Bütün yetki ve sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Doğru yöntem de partilerin büyük çoğunluğunun uzlaştığı yöntem olacaktır."


"Samimiyetle yeni anayasa sürecini yürütmeyi ümit ediyorum"


Meclis Başkanı, şeffaf, açık ve iyi niyetle süreci ilerleteceklerini belirtti.


"Bu işin esası 'samimiyet'. Samimi olan insan en aykırı fikri dahi söylese problem yoktur. Samimiyetle bu süreci yürütebilmeyi ümit ediyorum. Ben, kendi adıma buna gayret edeceğim."


Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, hazırlanacak yeni ve sivil anayasa için Meclis'te 400'ün üzerinde oyla mutabakat sağlanmasını ümit ettiğini de söyledi.




#Numan Kurtulmuş
#TBMM
#Anayasa
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