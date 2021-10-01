Meclis bugün açılıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine hitap edecek

Meclis, 2,5 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. Meclis'te ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin edecek.

Genel Kurul, daha sonra başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak. Bu arada Meclis'in yasama yılı açılış programında, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında bu yıl resepsiyon verilmeyecek.

Paris İklim Anlaşması gündemde

TBMM'de 5 Ekim Salı günü, siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Aynı gün Genel Kurulda Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu görüşülecek. İklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasını uygun bulan teklifin 6 Ekim Çarşamba günü Genel Kurulun gündemine gelmesi bekleniyor.

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Yeni yasama yılında Meclis Başkanlığına ilk olarak bütün toplumsal kesimlerin lehine, kolaylaştırıcı düzenlemeler de içeren vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinin sunulması planlanıyor.

Salgın şartlarına uygun bir yasama yılı

Kovid-19 salgını nedeniyle yeni yasama yılında da çalışmalara maske, mesafe ve temizlik konularında gerekli özen gösterilerek devam edilecek. Dünyayla birlikte Türkiye'de de görülen Kovid-19 salgınından kaynaklanan risk ve tehditlerin en aza indirilmesini sağlamak için TBMM bünyesinde alınan tedbirler, değişen şartlara uygun olarak güncellendi. Bu kapsamda "yasama süreci için alınan koruyucu ve önleyici tedbirler", "Meclis Hastanesi'nde gerçekleştirilen uygulamalar", "idari tedbirler" ile "koruyucu ve önleyici tedbirler" olmak üzere dört başlıkta çalışma yürütüldü.

Genel Kurul Salonu'nda sosyal mesafeye uygun oturma düzeni sağlandı. Grup toplantılarında ziyaretçi kısıtlamasına gidildi. Komisyon toplantıları büyük salonlarda organize edildi. Milletvekili basın toplantıları, açık havada düzenlendi. Genel Kurul Basın Locası'nda sosyal mesafeye uygun kullanım düzeni sağlandı. Meclis Hastanesi'nde milletvekilleri ve idari teşkilatın kadrolu personeli ile bunların emeklileri, sözleşmeli, geçici, kadrolu işçi ve geçici görevli personel ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık hizmeti sunuldu.

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Kovid-19 tanı laboratuvarı

Hastane bünyesinde Kovid-19 tanı laboratuvarı kuruldu. Kovid-19 irtibat birimi hizmetlerine devam ediliyor. Acil servis girişine Kovid-19 şüpheli vakaların takibi için özel tıbbi cihazlarla donanımlı muayene, kontrol ve takip odası oluşturuldu. TBMM'nin tüm birimlerine Kovid-19 eğitimi verildi. Hastanenin tüm ortak alanlarına UV, acil servis girişine ise HEPA filtreli triyaj kabini yapıldı. Meclis Hastanesi'nde ve Genel Kurul 112 Acil Servis Birimi'nde Kovid-19 PCR test ünitesi kuruldu. Hastanede PCR testi ve Kovid-19 aşılama çalışmaları yapılıyor.

Meclis Hastanesi'nde teşhis ve tanısı konulan hastaların ileri tetkik işlemleri için diğer hastanelerle iletişime geçilerek hasta yatış işlemleri sağlandı.

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İdari tedbirler

Yeterli seviyede personel bulundurmak kaydıyla uzaktan ve dönüşümlü çalışma uygulandı. Salgının seyrine göre çalışma saatlerinde düzenlemeler yapıldı. Yönetici kadro ve pozisyonlarında bulunanlar hariç 60 yaş ve üzeri personel, gebeliğinin yirmi dördüncü haftası ile otuz ikinci haftası arasında olan hamile personel, süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar, idari izinli sayıldı. TBMM'ye ziyaretçi kısıtlaması kararı alındı. TBMM'ye giren ziyaretçiler için HES kodu uygulamasına geçilerek "risksiz" bilgisi alınan ziyaretçilerin girişleri güvenli bir şekilde yapıldı.

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Mümkün olduğunca tüm toplantılar videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi, zorunlu yapılması gereken toplantılarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildi. Tüm poliklinikler ve ortak alanlar için UVC cihazları alındı.

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Koruyucu ve önleyici tedbirler

Tüm binaları besleyen havalandırma santrallerinde klima filtreleri yenilendi, periyodik bakım sıklaştırıldı, soğutma ve ısıtmanın yüzde 100 taze hava kullanılarak sağlandığı sisteme geçildi. Uzaktan çalışmaya imkan sağlamak için milletvekili personelinin TBMM santralinden bağlanmak suretiyle kurum dışından sabit makam telefonuna cep telefonu üzerinden erişimini sağlayan sanal sabit telefon uygulaması kuruldu. Giriş kapıları başta olmak üzere TBMM içinde ve ek hizmet binalarında ateş ölçümleri yapıldı. TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu'nda personel ve çocukların ateş ölçümleri günde 3 kez yapılarak kayıt altına alındı.

İsteğe bağlı kumanya dağıtımına devam ediliyor

Ana Bina, Halkla İlişkiler Binası ve lokantalar başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında el dezenfektanlarının kullanımına devam ediliyor, personele düzenli olarak maske dağıtımı yapılıyor. Personel lokantalarında isteğe bağlı kumanya dağıtımı sürüyor. Meclis'e gelen kargoların alıcılarına dezenfekte edilerek teslim edilmesine devam ediliyor. TBMM'ye ait tüm mekanlar ile makam ve hizmet araçlarında periyodik olarak dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.