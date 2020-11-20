Meclis'e girişlerde HES kodu zorunluluğu

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Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a karşı ağır bir yenilgi alırken bu durum ülkede deprem etkisi yarattı. Daha önce Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan görevinden istifa ettiğini duyururken, son olarak Savunma Bakanı David Tonayan da görevinden istifa etti. Bakanlıktan ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.