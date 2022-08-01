Gündem Meclisi toplantıya çağıran CHP 120 vekille şehir dışına çıkıyor
POLİTİKA

Meclis'i toplantıya çağıran CHP 120 vekille şehir dışına çıkıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis'i sağlık çalışanları için olağanüstü toplantıya çağırdı. Görüşmelerin birkaç gün sürmesi beklenirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 120 milletvekiliyle birlikte yarın Erzurum'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. CHP'nin kendi ittifak ortaklarıyla bile görüşmeden TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırıp vekillerin ertesi gün şehir dışına çıkacak olması eleştirilere neden olurken, CHP medyası da 120 milletvekilinin aynı uçağa binmesini 'yanlış' olarak değerlendirip haberleştirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Meclisi toplantıya çağıran CHP 120 vekille şehir dışına çıkıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda genel görüşme açılması talebi üzerine TBMM Genel Kurulu’nu, bugün olağanüstü toplanıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal CHP'nin sağlıkta şiddet konusundaki kirli algısına dikkat çekip TBMM İçtüzüğü ve teamüllerine işaret ederek , "Olağanüstü toplantı çağrısına baktığımızda CHP'nin, hiçbir parti grubunu bilgilendirmemesi, kendi ittifak ortakları dahil bu konuda bir bilgi vermemesi, öncelikle siyasi parti gruplarına ve şu anda sahada olan, çalışan 600 milletvekilinin iradesine karşı bir saygısızlık ve siyasi nezaketsizlik." ifadesini kullanmıştı.

CHP MEDYASININ DERDİ: 120 MİLLETVEKİLİNİN AYNI UÇAĞA BİNMESİ

Bununla birlikte, CHP medyasının derdi ise 120 milletvekilinin aynı uçağa binecek olması. Sözcü'den Saygı Öztürk, haberinde 120 milletvekilinin aynı uçağa binecek olmasının bir sıkıntı yarattığını uçağın düşmesi ihtimaline karşı bir tehlike doğacak olmasına dikkat çekildi.

CHP'Lİ 120 VEKİL GEZİYE ÇIKIYOR

Sözcü'de yer alan habere göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yer aldığı, 120 vekil yarın Ankara'dan saat 07.40'da kalkacak olan Erzurum uçağına binecek. Aynı gün saat 20.40 uçağıyla da Ankara'ya dönecek.

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UÇAĞA YETİŞEBİLMEK İÇİN MECLİS'TE TOPLANACAKLAR

Erzurum'da milletvekillerini toplayacak olan CHP'nin ulaşımın kolay olması için vekilleri önce Ankara'ya çağırdığı ve sabah 7:40 uçağına yetişebilmek için önceden mecliste toplanacakları öğrenildi.

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BİZ YOKKEN SİZ DEVAM EDİN "ÖNERİSİ"

CHP Grubunun olağanüstü toplantıya ilişkin Genel Kurulun çalışmalarına devam etmesini talep ettiği "görüşme önerisi" de yaptığı ortaya çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazılan öneride şu ifadeler yer aldı;

Anayasanın 93 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 7nci maddesi gereğince, ekte yer alan genel görüşme önergesini görüşmek Üzere 01 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin olağanüstü toplantıya çağrılmasını, genel görüşmenin açılmasına karar verilmesi durumunda genel görüşme yapılana ve genel görüşmenin konusuyla bağlantılı Meclis Başkanlığına sunulmuş kanun tekliflerinin görüşmelerine kadar Genel Kurulun çalışmalarına devam etmesini arz ve talep ederiz.

GÖRÜŞMELERİN GÜNLERCE SÜRMESİ BEKLENİYOR

CHP'nin çağrısıyla sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda genel görüşme açılması talebi üzerine olağanüstü toplanacak olan Meclis'te toplantıların günlerce sürmesi beklenirken CHP'nin geziye çıkması büyük tepki çekti.

CHP MEDYASI TEPKİLİ

Bununla birlikte, CHP medyasının derdi ise 120 milletvekilinin aynı uçağa binecek olması. Sözcü'den Saygı Öztürk, haberinde 120 milletvekilinin aynı uçağa binecek olmasının bir sıkıntı yarattığını uçağın düşmesi ihtimaline karşı bir tehlike doğacak olmasına

dikkat çekildi.

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