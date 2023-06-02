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Meclis'te 28. Dönem milletvekillerinin yemin töreni ile başlayacak: Bahçeli oturumu yönetecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci yasama dönemi başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yöneteceği ilk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin edecek.

10:52 . 2/06/2023 Cuma
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TBMM'de 28. Dönem yemin töreni heyecanı.

TBMM'de 28. Dönem yemin töreni heyecanı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekilleri bugün 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı'nın açılışında yemin edecek. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanının ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğü'ne göre, bugün saat 14.00'te çağrısız toplanacak.


Yeni yasama döneminin ilk birleşiminde milletvekilleri yemin edecek. Genel Kurulun ilk birleşimini, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olarak yönetecek.


En genç altı milletvekili geçici katip üyeliği yapacak

İçtüzüğe göre, en genç altı milletvekili, geçici olarak katip üyelik yapacak. Bu kapsamda TBMM Geçici Başkanlık Divanı'nda AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile HDP Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın görev yapacak.


Geçici Başkanlık Divanı, TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı seçimine kadar görev yapacak.



Yemin töreni Bahçeli'nin ant içmesiyle başlayacak

TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin edecek. Bahçeli'nin ardından illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri kürsüden ant içecek.


Milletvekilleri, Anayasa'da yer alan
"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim"
şeklindeki yemini ederek görevlerine başlayacak.

Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edebilecek. Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.



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