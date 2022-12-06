Gündem Mecliste bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Partili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından komik video paylaştı
POLİTİKA

Meclis'te bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Parti'li Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından komik video paylaştı

TBMM'de 2023 Bütçe Görüşmeleri geçtiğimiz gün başladı. 12 gün sürecek olan bütçe maratonu devam ederken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Genel Kurul'da olmadığı öğrenilen Türkkan, Instagram hesabının hikaye bölümünden komik video paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mecliste bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Partili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından komik video paylaştı
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından komik video paylaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 12 gün sürecek olan bütçe görüşmelerine geçtiğimiz gün başladı. Meclis'te bütçe mesaisi devam ederken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.

Genel Kurul'a katılmayan Türkkan, Instagram hesabının hikaye bölümünden komik video paylaştı.

CHP'Lİ ENGİN ALTAY DA İSKAMBİL OYNARKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da bütçe görüşmeleri esnasında cep telefonundan iskambil oynarken görüntülenmişti.

Meclis'te bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Partili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından komik video paylaştı
OYNAT 00:16
Meclis'te bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Partili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından komik video paylaştı
TBMM'de 2023 Bütçe Görüşmeleri geçtiğimiz gün başladı. 12 gün sürecek olan bütçe maratonu devam ederken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Türkkan, Instagram hesabının hikaye bölümünden komik video paylaştı.

CHP'li Engin Altay 2023 bütçe görüşmelerinde iskambil oynadı
GÜNDEM
CHP'li Engin Altay 2023 bütçe görüşmelerinde iskambil oynadı

Bütçe görüşmelerine maç arası
OYNAT 01:02
Bütçe görüşmelerine maç arası
İBB kasım ayı toplantısının altıncı oturumunu gerçekleştirildi.16 milyon İstanbullunun bütçe görüşmesinde İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu konuşma yaparken tabletinden maç izledi.


TOGGa yoğun ilgi

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​Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daki 'Kardeş Yumruğu' tatbikatına katılan askerlere seslendi.

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​Yunanistan'ın adalardaki tatbikatlarına tepki: Barış istemiyorlarsa biz de gereğini yaparız.

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