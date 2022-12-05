Meclis'te bütçe maratonu: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş konuşuyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş TBMM Genel Kurulunda "2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi" hakkında AK Parti Grubu adına konuşuyor.

#CANLI AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş TBMM Genel Kurulunda "2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi" hakkında AK Parti Grubu adına konuşuyor. https://t.co/LjYEKx37IG — Yeni Şafak (@yenisafak) December 5, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Biz milletin iradesiyle sandıklardan çıkarız. Bundan başka yol bilmeyiz.

AK Parti Kürt düşmanı olarak ilan edildi. Bunu reddediyoruz. Biz Müslümanların dinde kardeş olduğu inancından geliyoruz. Bu ülkenin Kürt vatandaşları birinci sınıf vatandaşlarımızdır kardeşlerimizdir. Biz bu bölgede insanları etnik mezhep kökenlerine göre asla ve asla ayırmayız.

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Bu bütçe normal şartlarda dünyanın yaşadığı zor dönemlerde zor zamanlardan geçiyoruz. Enflasyon bütün dünyayı etkileyen bir durumdur. Türkiye başından itibaren gelişmeleri çok iyi takip ederek dünyada yerel üretimde gücünü artırarak, riskleri fırsata dönüştüren bir ülke olmuştur. Daha güçlü üretimler yapacağız. Vatandaşın alım gücünü desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz.

Türkiye 9 çeyrek üst üste büyüyerek dünyada üçüncü sırada büyüyen ülke olmuştur. Ayrıca 31 milyon seviyesine ulaştık her yıl 1 milyon istihdam oluşturarak yolumuza devam edeceğiz.

Büyük milletlerin büyük hayalleri olur, hedefleri olur, ülküleri olur varmak istedikleri hedefleri olur. 20 yılda yapılanlar ortadadır.

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