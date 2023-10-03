|
Gündem

Meclis'te ilk gün yoğunluğu: Partilere anayasa turu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün parti gruplarını ziyaret ederek, Anayasa ve Meclis İçtüzüğü değişikliği için destek isteyecek. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Genel Kurul'da da sınır ötesi tezkereler gündeme gelecek.

Haber Merkezi
04:00 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM’de önceki gün düzenlenen törenle başlayan 28’inci Dönem 2’nci Yasama Uılı yoğun geçecek. İlk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün parti gruplarını ziyaret ederek, yeni anayasa ve yeni Meclis İçtüzüğü değişikliği için çağrıda bulunacak. Bunun yanı sıra Plan ve Bütçe Komisyonu, bugün AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanacak.


ERKAN SUNUM YAPACAK

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, komisyona sunum yapacak. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Faiz kararları, kur korumalı mevduat ile ilgili kararların yanı sıra enflasyona ilişkin gelişmeler de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.


İLK GÜNDEM TEZKERELER

Genel Kurul’da da sınır ötesi tezkereler gündeme gelecek. Irak, Suriye, Lübnan, Orta Afrika ve Mali’deki Türk askerlerinin görev sürelerinin uzamasını öngören tezkereler görüşülecek. Meclis Başkanlık Divanı, Numan Kurtulmuş başkanlığında 5 Ekim Perşembe günü yasama yılının ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda, TBMM’nin yeni dönemdeki çalışma usulleri gözden geçirilecek.


#TBMM
#Anayasa
#Numan Kurtulmuş
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sıfır arabalarda kampanyalar başladı | Arabalarda indirimler olacak mı?