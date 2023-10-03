Meclis'te ilk gün yoğunluğu: Partilere anayasa turu

TBMM’de önceki gün düzenlenen törenle başlayan 28’inci Dönem 2’nci Yasama Uılı yoğun geçecek. İlk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün parti gruplarını ziyaret ederek, yeni anayasa ve yeni Meclis İçtüzüğü değişikliği için çağrıda bulunacak. Bunun yanı sıra Plan ve Bütçe Komisyonu, bugün AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanacak.