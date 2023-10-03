Meclis'te ilk gün yoğunluğu: Partilere anayasa turu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM’de önceki gün düzenlenen törenle başlayan 28’inci Dönem 2’nci Yasama Uılı yoğun geçecek. İlk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün parti gruplarını ziyaret ederek, yeni anayasa ve yeni Meclis İçtüzüğü değişikliği için çağrıda bulunacak. Bunun yanı sıra Plan ve Bütçe Komisyonu, bugün AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanacak.
ERKAN SUNUM YAPACAK
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, komisyona sunum yapacak. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Faiz kararları, kur korumalı mevduat ile ilgili kararların yanı sıra enflasyona ilişkin gelişmeler de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.
İLK GÜNDEM TEZKERELER
Genel Kurul’da da sınır ötesi tezkereler gündeme gelecek. Irak, Suriye, Lübnan, Orta Afrika ve Mali’deki Türk askerlerinin görev sürelerinin uzamasını öngören tezkereler görüşülecek. Meclis Başkanlık Divanı, Numan Kurtulmuş başkanlığında 5 Ekim Perşembe günü yasama yılının ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda, TBMM’nin yeni dönemdeki çalışma usulleri gözden geçirilecek.