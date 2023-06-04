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Meclis'te milli iradeye saygısızlık yapan CHP ve HDP'ye sosyal medyada büyük tepki

28 Mayıs seçiminden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yemin ettiği sırada milli iradeye saygı göstermeyerek ayağa kalkmayan CHP'li ve HDP'lilere tepki sosyal medyaya da yansıdı.

17:29 . 4/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te mazbatasını alıp yemin ederek görevine resmen başladı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yemin töreni sırasında Meclis'te dakikalarca ayakta alkışlanırken, CHP ve HDP'li milletvekilleri ise bir kez daha milli iradeye saygı göstermeyerek ayağa kalkmadı.

CHP ve HDP'liler başı çekti

Söz konusu saygısız eylemde başı çeken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'li Mahmut Tanal ile HDP'li Sırrı Sakık ve HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç olduğu görüldü.

Sosyal medyada tepki

Söz konusu isimler başta olmak üzere yapılan saygısızlık sosyal medyada gündem oldu.
#MilleteSaygısızlı
k Hashtagi gündemin birinci sırasına otururken,
Özgür Özel
'e gösterilen tepkiler de Türkiye gündemine yansıdı.

#Özgür Özel
#CHP
#Recep Tayyip Erdoğan
#Yemin
#meclis
28 dakika önce
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