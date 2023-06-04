Meclis'te milli iradeye saygısızlık yapan CHP ve HDP'ye sosyal medyada büyük tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te mazbatasını alıp yemin ederek görevine resmen başladı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yemin töreni sırasında Meclis'te dakikalarca ayakta alkışlanırken, CHP ve HDP'li milletvekilleri ise bir kez daha milli iradeye saygı göstermeyerek ayağa kalkmadı.
CHP ve HDP'liler başı çekti
Söz konusu saygısız eylemde başı çeken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'li Mahmut Tanal ile HDP'li Sırrı Sakık ve HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç olduğu görüldü.