Meclis'te milli iradeye saygısızlık yapan CHP ve HDP'ye sosyal medyada büyük tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te mazbatasını alıp yemin ederek görevine resmen başladı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yemin töreni sırasında Meclis'te dakikalarca ayakta alkışlanırken, CHP ve HDP'li milletvekilleri ise bir kez daha milli iradeye saygı göstermeyerek ayağa kalkmadı.