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Medicana Sağlık Grubu’ndan Türkiye’ye dev sağlık yatırımı

Ülkemize yaptığı dev yatırımlarla Türkiye’ye dünya çapında hastaneler kazandıran, sağlık sektörünün köklü markası Medicana, yeni hastanesi Medicana Zincirlikuyu’yu hizmete açtı.

12:12 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Medicana, yeni hastanesi Medicana Zincirlikuyu’yu hizmete açtı.
Medicana, yeni hastanesi Medicana Zincirlikuyu’yu hizmete açtı.

Ülkemizin 7 şehrindeki hastaneleri ve uluslararası standartlardaki sağlık hizmetleriyle her yıl milyonlarca kişinin hayatına dokunan Medicana; şimdi 30 yılı aşan sağlık geleneğini, iki kıtanın buluşma noktası, İstanbul’un merkezi Zincirlikuyu’ya taşıdı.


Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Reha Özkaya;
“Sadece Türkiye’de değil, dünya çapında önemli bir sağlık merkezi haline gelecek bir hastaneyi sektörümüze kazandırmaktan dolayı çok mutluyuz”
dedi.

Teknoloji, sağlık ve tıbbın geldiği son nokta

Son teknoloji tıbbi donanıma sahip hastanede, cerrahi ve dahili branşlarda robotik tedavi imkânı sunuluyor. Tüm tanı ve teşhislerin yapılabildiği son teknoloji radyolojik görüntüleme cihazlarının bulunduğu Medicana Zincirlikuyu’da, modern yenidoğan, koroner ve yoğun bakım üniteleri yer alıyor. Medicana Zincirlikuyu; çoğunluğunu profesör ve doçentlerin oluşturduğu tam zamanlı deneyimli hekim kadrosu ve uzman sağlık personeli ile Medicana’nın güvenilir, kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti anlayışını şehrin kalbine taşıyor.

Dünyanın en önde gelen sağlık teknolojilerinden biri olan da Vinci de Medicana Zincirlikuyu’da hastaların hizmetine sunuluyor. Özellikle birçok kanser türünde kullanılan gelişmiş bir robotik cerrahi yöntemi olan da Vinci, yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görüntü sunuyor ve küçük bir kesi alanından ameliyatların robot kollarıyla gerçekleştirilebilmesine imkan tanıyor. Medicana Zincirlikuyu’da gerçekleşen ameliyatlarda ileri da Vinci teknolojisinden yararlanılabiliyor.

#Medicana Sağlık Grubu
#sağlık
#İstanbul
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