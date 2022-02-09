​Mehmet Metiner'den Kılıçdaroğlu'nun 'fatura' çıkışına sert sözler: HDP sokağa çağrıyor Kılıçdaroğlu siyaset marifetiyle ekonomiyi çökertmek istiyor

AK Parti eski Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, TVNET'te yayınlanan Konuşmak Lazım programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarına gelen zamların geri alınmaması halinde faturasını ödemeyeceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Metiner, sert ifadeler kullandı.
"HDP'NİN ÇAĞRISIYLA EŞ ZAMANLI OKUNMALI"
Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin devleti bilinçli şekilde paralize etme eylemi olduğunu söyleyen Metiner, "Daha önce bürokratlara yönelik tehditleriyle paralize etmeye çalışmıştı. Şimdi de ekonomik sistemi çökertmeye, toplumsal barışımızı bozmaya yönelik, HDP'nin çağrısıyla da eş zamanlı okunması gereken bir eylemdir. Birinin sokakta yapmaya çalıştığını, diğeri siyaset marifetiyle hem ekonomik sistemi hem siyasal sistemi hem toplumsal barışı paralize etmeye çalışan bir eylemdir. Çok tehlikelidir." dedi.
"ÇOK TEHLİKELİ BİR ÇAĞRIDIR"
"Ben şimdi İstanbul'da İzmir'de veya CHP'li belediyelerin yönetimindeki kentlerde CHP'ye oy vermeyenlere 'Fatura ödemeyin' mi diyelim? Böyle çağrıda mı bulunalım? Bu kitlesel ve çok tehlikeli bir çağrıdır." ifadelerini kullanan Metiner, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kemal Bey bunu faiziyle öder. Gelir elektriğini keserler. Kılıçdaroğlu'nun elektriğini kesmeyen şirkete nokta nokta der vatandaş. Bu sorumsuzluğun dibidir artık. Kendi otel odasının faturasını ödemiyor mu? Kendisi ödemiyorsa partisi ödüyor. Kaldığı otelin faturasını astronomik rakamla ödüyor da vatandaşı neden kışkırtıyor?"