Gündem Mehmet Özhaseki işçi çıkarmama sözünü tutmayan CHPli belediyelere yüklendi Hesabını veremezler
POLİTİKA

Mehmet Özhaseki işçi çıkarmama sözünü tutmayan CHP'li belediyelere yüklendi: Hesabını veremezler

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li belediyelerin 'İşçi çıkarmayacağız' sözünü tutmadığını söyledi. "Şimdi de yeni duyuyorum Kırşehir’den işçileri işten atıyorlarmış." diyen Özhaseki, "Hesabını veremezler." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Mehmet Özhaseki işçi çıkarmama sözünü tutmayan CHPli belediyelere yüklendi: Hesabını veremezler
Mehmet Özhaseki

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2021 Yılı Kayseri Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

CHP’li belediyelerin işçi çıkartmamaya söz verdikleri halde işçilerini işten çıkardıklarını söyleyen Özhaseki, İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin’de toplam 20 bin belediye işçisinin işten çıkartıldığı belirtti.

Özhaseki, "CHP’nin kendine has bir genetiği var. Hiç değişmiyor. İdeolojik takıntılı bir yapı var orada. 2000’li yıllardan öncede belediyecilik anlayışı aynıydı. Şimdi de aynısı devam ediyor." dedi.

"HESABINI VEREMEZLER"

  • "CHP’den yüzde 35, İYİ Parti’den yüzde 15, HDP’den şu kadar diyerek elemanlar aldılar. İmamoğlu, ‘Biz 21 bin kişi aldık’ diyor." ifadelerini kullanan Özhaseki, "Ben de çalışma bakanımızı aradım. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ne kadar işe başlama müracaatı var diye sordum. 45 bin kişi olduğunu söylediler. Yeniden 45 binden fazla adam aldılar. Şimdi de yeni duyuyorum Kırşehir’den işçileri işten atıyorlarmış. Hesabını veremezler." diye konuştu.

Kayseri’de belediye başkanlığı sürecinde hak etmeyen kimseyi işten çıkartmadıklarının altını çizen Mehmet Özhaseki, ”Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi başkanlığı sürecimde eğer bir tane insanı siyasi görüşünden dolayı işinden atmışsam, lütfen söyleyin. Hırsızlar ile aram hiç iyi olmadı. Yolsuz, uğursuz adamlarla aram hiç iyi olmadı. İşe sarhoş gelip, günlerce çalışmayan, mazeret bile söylemeyen insanlarla aram hiç iyi olmadı. Onlarda bir elin parmakları kadardı ve atılmayı hak etmişlerdi. Biz de işlerine son verdik ama onun dışında hiçbir insanı siyasi görüşünden dolayı işinden atmadık” ifadelerini kullandı.

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