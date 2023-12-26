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MİT'ten Süleymaniye'de PKK'ya nokta operasyon: 'Bahoz Zagros' etkisiz hale getirildi

Sınır ötesinde terör örgütüne ağır darbeler indiren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu 'Bahoz Zagros' kod adlı terörist Mehmet Şefa Akman MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:49 - 26/12/2023 Salı
Güncelleme: 10:01 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Mehmet Şefa Akman
Mehmet Şefa Akman

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK'ya yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor.


Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu 'Bahoz Zagros' kod adlı terörist Mehmet Şefa Akman, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.


Eylem hazırlığındaydı


MİT, Süleymaniye’nin kuzey bölgelerinden sözde sorumlu olan ve buradaki faaliyetlerini organize eden Bahoz Zagros kodlu teröristin ülkemize yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.


Mehmet Şefa Akman

Hakkında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan PKK/KCK mensubu Bahoz Zagros kod Mehmet Şefa Akman’ın yeri, MİT’in örgüt içerisindeki ajanları vasıtasıyla öğrenildi.


Terör örgütüne eleman kazandırma ve silahlı-ideolojik eğitim faaliyetlerinde de bulunduğu öğrenilen Akman’ın hareket tarzı MİT tarafından adım adım izlendi. Uygun koşulların oluşması ile düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi





Bahoz Zagros (Mehmet Şefa Akman) kimdir?


Bahoz Zagros kod adlı terörist Mehmet Şefa Akman, 2005 yılında örgüte katıldı. Kuzey Irak’ta 18 yıl faaliyet gösterdi. Mehmet Şefa Akman, son olarak PKK/KCK’nın Öz Savunma Birlikleri içerisinde Kuzey Süleymaniye sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu.



#MİT
#PKK
#KCK
#Süleymaniye
#operasyon
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